Uriz es baja y Redivo está casi descartado ante el Valencia

Natxo Lezkano, entrenador del Cafés Candelas Breogán, ha elogiado este jueves que su próximo rival, el Valencia Basket, es un equipo "top ahora mismo" y que va a más.

Pare el encuentro, el técnico confirmó la baja de Ricardo Uriz, que sigue con su proceso de integración a la dinámica del grupo, y la duda del argentino Lucio Redivo, prácticamente descartado tras haber recibido un "tratamiento un poco agresivo".

"No me atrevo a decir que está por debajo de Real Madrid, Baskonia, Barça y Unicaja porque está ahí con ellos, con una trayectoria muy buena en ACB y buenísima en EuroCup. No ha cometido errores en la temporada. Ha ganado a los inferiores a ellos y es verdad que con los de arriba ha perdido. Eso nos da idea de la solidez que tiene y además va a más", indicó.

"Dubljevic es uno de los mejores de la Liga"

El técnico recordó que el conjunto taronja "ha ganado nueve de los diez últimos partidos" y le consideró "un rival top ahora mismo". "Es muy compensado, sabe a qué juega, circula muy bien el balón, sabe dónde tiene las ventajas.

Tiene jugadores interiores de primer nivel. Es un equipo muy polivalente, con jugadores exteriores grandes, creativos, muy buenos tiradores, está haciendo las cosas muy bien en ataque y cada vez mejor en defensa", comentó.

Destacó al pívot Bojan Dubljevic, "uno de los mejores de la Liga" y consideró clave "controlar el rebote, hacer un partido con ritmo un poquito vivo, parar las individualidades y que no tire demasiado de tres puntos porque tiene altísimos porcentajes".

"Estamos incluso por encima de lo que habíamos pensado"

El Breogán encara el encuentro después de haber roto su serie de cuatro victorias consecutivas el pasado fin de semana en el Palau Blaugrana. "Fue un partido muy, muy complicado en la cancha más difícil de la Liga. Tenemos que seguir con nuestro trabajo y sabiendo nuestras metas y objetivos. Ningún resultado, sea positivo o negativo, nos tiene que apartar del camino", sostuvo.



El conjunto lucense llega al último encuentro de la primera parte de la competición con seis victorias y fuera de las posiciones de descenso. "Estamos en las cuentas previstas desde inicio de temporada viendo el calendario, incluso por encima de lo que podíamos haber pensado en algún momento viendo las lesiones que tuvimos. Una victoria más nos vendría muy bien y nos certificaría en lo que estamos trabajando, en nuestras ideas", expuso. Añadió que "ahora mismo" el equipo lucense está "con una dosis de confianza buena" en lo que está haciendo.