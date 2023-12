Unión ante la adversidad

La plantilla del Club Deportivo Lugo se encuentra en medio de la incertidumbre, en una encrucijada que ya es habitual en el seno del club en los últimos años. El inesperado despido de Pedro Munitis ha sacudido los cimientos de un vestuario que ahora, más que nunca, necesita unión y dirección. Con un calendario repleto de desafíos inminentes, se erige ante ellos la necesidad apremiante de encontrar la cohesión que los llevará a superar juntos las difíciles pruebas que tienen en el camino más próximo.

La salida de Pedro Munitis en el último día previo a las vacaciones navideñas es un mensaje a navegantes. La exigencia en el equipo rojiblanco está en lo más alto y ni siquiera estar a solo dos puntos de los puestos que dan derecho a play off dos jornadas antes del final de la primera vuelta le asegura al entrenador la continuidad. El Lugo es un equipo recién descendido de Segunda División, categoría en la que permaneció once años, y ha diseñado una plantilla con el objetivo de regresar a la categoría de plata "por la vía rápida", tal y como comentó el propio Tino Saqués a comienzo de temporada.

Por ello, la trayectoria irregular del equipo en esta temporada y, sobre todo, las cuatro derrotas sufridas en el Ángel Carro ante cuatro, ha provocado el enésimo giro de timón en el equipo rojiblanco. Ni su buen rendimiento en octubre -cuatro partidos, cuatro victorias-, ni sus buenas actuaciones a domicilio -una derrota en ocho partidos- ha servido para que la directiva tenga paciencia con el máximo responsable del banquillo.

El Lugo quiere hacer las cosas por la vía rápida, y tiene en el espejo ejemplos como el Deportivo que quiere evitar a toda costa. Su idea es aprovechar su cartel de equipo que viene de Segunda División para atraer jugadores que por economía no podría fichar e intentar recuperar su privilegiada posición lo antes posible.

Para ello, además de dar la tecla con el próximo entrenador, es necesario que la plantilla fortalezca su ya conocida unión de cara a todo lo que se viene. El nuevo técnico no conoce el vestuario y tendrá que afrontar dos partidos capitales en los objetivos del Lugo a corto plazo: la visita del líder, el Celta B, al Ángel Carro en el primer partido de 2024, y el histórico enfrentamiento, también en casa, ante el Atlético de Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, el Día de Reyes.

Dos encuentros que todo entrenador quiere dirigir, pero no siendo un recién llegado al banquillo del equipo que parte en teórica debilidad. La situación del Lugo no es sencilla, y aunque tiene dos semanas para tomar decisiones, el próximo entrenador en llegar deberá hacer los deberes para que los jugadores sigan siendo una familia y esa unión que se demuestra sobre el terreno de juego no salte por los aires.

El Lugo trabaja en el relevo de Munitis

El Lugo aprovechará el parón navideño para peinar el mercado de entrenadores y encontrar el mejor sustituto posible para el entrenador cántabro.



Estilo reconocible

El reto del club es contactar con un técnico que tenga ideas continuistas al proyecto que diseñó la directiva con el propio Munitis. El Lugo ha tratado de ser un equipo ofensivo, con iniciativa propia y forjado desde una sólida defensa y una portería bien cubierta.



Opciones

Varios son los entrenadores que se encuentran libres a estas alturas del mercado. El exentrenador del Oviedo y del Rácing de Santander, el asturiano Javi Rozada, es uno de los nombres que ya sonaron en el pasado para el banquillo lucense. Juanfran García, exentrenador del Lugo, o Fran Fernández, que dirigió al Alcorcón el año pasado, son otras de las alternativas que barajan desde el club.



Apertura de la nueva tienda oficial

El Lugo abrirá hoy su tienda oficial física en la esquina de la Rúa Conde Pallares con la Rúa Armanyá, en un acto abierto al público que tendrá lugar a partir de las 19.00 horas. Está previsto que el presidente del club, Tino Saqués, haga declaraciones durante la apertura.