Una victoria para soñar

El Durán Maquinaria Ensino visita hoy, desde las 20.00 horas, al Valencia en un encuentro correspondiente a la penúltima jornada de la primera vuelta de la Liga Día. Las lucenses intentarán sorprender a un conjunto que las supera en la clasificación y mantener así intactas sus opciones de colarse en la próxima edición de la Copa de la Reina.

Esas posibilidades quedaron fuertemente condicionadas por un resultado de ayer, concretamente la victoria del Al Qázeres ante el Araski por 71-65. La victoria del conjunto extremeño obliga a las lucenses a ganar hoy y hacerlo también el domingo desde las 18.00 horas a las propias cacereñas en el Pazo dos Deportes de Lugo para lograr esa octava plaza e ir a la Copa de la Reina. El Araski ya tiene plaza garantizada como anfitrión y sólo queda un puesto por definir. Si el Ensino pierde hoy ya será imposible que vaya a la Copa; si gana el partido del domingo será un cara o cruz.

El técnico del Ensino, Juan Nécega, valoró ayer el hecho de jugar dos jornadas en apenas 48 horas. «Es una semana tremenda, para mí también me parece bastante extraña por las fechas y por cómo es la competición. El calendario es el que es y hay que adaptarse. Pero no entiendo tampoco que Al Qázeres juegue un día antes que nosotros y no haya jornada unificado. No sé cómo funciona pero un día más con viajes de por medio se tiene que notar. A ver cómo salvamos esta situación», dijo.

El entrenador reconoce que el equipo está motivado en el regreso a la pista en la que logró el ascenso. «Tenemos ganas de ir allí, es un partido ante un rival muy complicado, con una intensidad de juego muy grande. Jugar en aquella pista nos trae muy buenos recuerdos y sabemos que también nos vamos a encontrar con un mínimo de dos mil personas en el pabellón y eso siempre motiva. El Valencia tiene muchísimo músculo, muchísima fuerza, velocidad, intensidad y disciplina defensiva. No es un equipo que se ponga nervioso con el marcador o con el tiempo. Tienen un equipo muy largo que en su casa es muy complicado de batir», dijo.

Juan Nécega ve clave la experiencia de varias jugadoras del conjunto valenciano. «Se han adaptado muy bien y ahí les ha ayudado que sus jugadoras más importantes tienen mucha experiencia en la categoría. Esas cosas cuentan. Es un punto de partida con mucha garantías», indicó.

Finalmente, el técnico dejó claro que la idea es ganar para escapar de la zona peligrosa y que la posibilidad copera es algo que surgió por los resultados, pero no era el objetivo.

«La idea es acumular victorias más que otra cosa, tenemos que intentar ganar y no pensar en lo que sea el domingo. Lo que hay que hacer es ganar y abrir distancia con la zona baja. Sería increíble acabar entre los ocho primeros después de las luces y sombras con que nos estamos encontrando. No nos planteábamos tener esta opción, así que hay que jugar en Valencia y que ocurra lo que tenga que ocurrir», manifestó.