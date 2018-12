Una tarea para la defensa

La defensa quiere emular a la línea ofensiva del Lugo -que dio un paso adelante con los cuatro goles anotados ante el Las Palmas- y solucionar el problema de los goles encajados a balón parado de las últimas semanas. A pesar de que los rojiblancos solo han encajado cinco de los diecinueve tantos de estrategia, tres de ellos (más otro en la Copa ante el Levante) se concentran en los últimos dos duelos en la Liga.

En el encuentro ante el Osasuna un error en la marca en un córner en el último minuto le costó un punto al equipo que dirige Alberto Monteagudo. Frente a la UD Las Palmas, los dos tantos llegaron a balón parado. El primero en un córner y el segundo tras un saque de banda. En Copa, en el Ciutat de Valencia, el levante anotó el 1-0 en un saque de esquina.

El propio Monteagudo destacó, tras el partido ante el Las Palmas, que defender la estrategia es «esencial» porque "el 30% de los goles en Segunda División son de estrategia" por lo que es algo que hay que "evitar".

El técnico del Lugo afirmó, sobre cambiar su idea en la defensa de los saques de esquina, que seguirá "defendiendo al hombre" porque "hemos sido bastante solventes". "No nos habían hecho muchos goles de esta manera. Recuerdo que el Albacete nos sacó muchos córners, en El Sadar defendimos bastante bien a un equipo poderoso, pero es verdad de que con que te metan uno ya se te cayó el castillo. Tenemos que darle una vuelta de tuerca y a lo mejor ponemos a uno en zona en el centro del área. A mí en zona no me gusta marcar porque al final no es culpa de nadie, pero vamos a intentar mejorarlo".

La zaga mostró una buena cara en los últimos instantes ante el Las Palmas, lo que puede ser un paso adelante, tal y como afirma el defensa Josete Malagón. "Habíamos hablado más de una vez que no nos podía pasar lo de Pamplona. Creo que al final la de los últimos minutos ante el Las Palmas es la línea a seguir. Intentamos madurar el partido y hacer nuestro juego", dijo Malagón.

Una de las opciones manejadas por Monteagudo para asegurar la portería fue la defensa de cinco hombres, aunque es un arma empleada en momentos puntuales. "Cuanto más protegido y más defensas acumulas te sientes mejor. Fue una decisión acertada", dijo Josete. "Si este año la considera el míster el equipo se va a adaptar".

ALTA DE SAN EMETERIO. El lateral derecho Borja San Emeterio ya tiene el alta médica, por lo que su lesión de rodilla es cosa del pasado. El carrilero cántabro estaría ya a disposición del entrenador Alberto Monteagudo para reforzar la defensa desde el duelo del Almería.

También está recuperado el lateral izquierdo Luis Ruiz, que superó su distensión de rodilla, mientras que Carlos Pita sigue al margen del grupo, al igual que Serge Leuko.