Xaquín Mira clama contra la "injusticia" cometida contra Miguel Alvariño

El enfado del arquero pontés Miguel Alvariño y el de su entrenador, Xaquín Mira, es patente. La decisión de la federación española de tiro con arco -ratificada el sábado con un nuevo comunicado- de revocar su derecho a competir en las Juegos Olímpicos de Tokio 2021 ha empujado al deportista gallego y a su entrenador a estudiar medidas legales ante lo que consideran "una injusticia y una verdadera tomadura de pelo".

De hecho, el abogado Miguel Juane será el encargado de defender los derechos de Alvariño, que de momento se ha quedado sin asignación para Tokio 2021 pese a ganar el proceso de selección que finalizó el pasado mes de febrero.

"La federación española tiene unos órganos de gobierno curiosos, no hay disciplina deportiva ni a quién alegar. Nos dijeron que teníamos que llevar el caso a Secretaría General y allí lo presentamos; con copia al Comité Olímpico Español (COE) y al Consejo Superior de Deportes (CSD), porque en su comunicado la federación hace alusión a que estos organismos tienen conocimiento de la decisión que afecta a Miguel", explica Xaquín Mira, su entrenador.

Sobre el segundo comunicado emitido por la federación anteayer, y en el que la entidad se ratifica en su decisión pese a las críticas recibidas en los últimos días, Mira apunta que el texto "enmaraña, mezcla 40.000 conceptos y monta una justificación a lo largo de cuatro páginas que si la lees te puede convencer, pero tiene un problema: que no se ciñe a la verdad".

Mira reclama a la Xunta que coja el toro por los cuernos y se dé cuenta que están cometiendo una injusticia con un deportista gallego de alto nivel

El entrenador explica que han elaborado un informe que eleva esas cuatro páginas "a un total de 14, en las que analizamos cada punto y enlazamos las contradicciones. Por ejemplo, dicen que no elegían a un arquero, que elegían a un equipo nacional y que estos equipos son anuales. Eso es cierto, pero no elegían un arquero para un equipo nacional, elegían una plaza olímpica, que de hecho así figura en el contrato que firmó con la federación", apunta el entrenador de Miguel Alvariño.

Entre las alternativas, Alvariño y Mira han barajado acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), pero según les explicó Miguel Juane, "los estatutos de la propia federación gallega son muy herméticos y prácticamente dicen que o aceptas su decisión o te vas a la justicia ordinaria; que es lenta, costosa, porque la federación tiene presupuesto y sería David contra Goliat, y resolvería esta situación después de los Juegos Olímpicos", opina Mira, que reclama a la Xunta que "coja el toro por los cuernos y se den cuenta que están cometiendo una injusticia con un deportista gallego de alto nivel".

Alvariño no se entrena en Madrid

Miguel Alvariño es el único arquero desde 2013 que ha participado en unos Juegos Olímpicos sin formar parte del Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume, situado en Madrid. "Sería la segunda vez que vuelve a pasar. Es una cosa que les choca", reconoce Xaquín Mira.

Mejor en casa

En 2016 tomaron de nuevo la decisión de entrenar en As Pontes, "con nuestra gente, con nuestro equipo, y decidimos que no era necesario acudir al centro de alto rendimiento de Madrid. Pero sin formar parte de él ya es la segunda vez que lograba una plaza para unos Juegos. Se supone que los que están allí son los mejores y que de allí salen los deportistas olímpicos, pero a veces hay excepciones", explica el entrenador del arquero pontés.

La federación gallega, sin peso

Según Xaquín Mira, en la federación española de tiro con arco tienen peso, sobre todo, "las comunidades centrales, y ahí la federación gallega no tiene voz ni voto, desgraciadamente". Para el entrenador de Alvariño, esta situación tira por tierra "el trabajo de muchos años y es inédita en este país".