Una final a la vista

LUGO. La visita del Baxi Manresa al Pazo dos Deportes el sábado (20.30 horas) no es un encuentro cualquiera. Así al menos lo entiende el entrenador del Cafés Candelas Breogán, Natxo Lezkano, que le otorga una especial trascendencia. "Para nosotros es una final. Y así nos lo tomamos. Es un partido importantísimo, un partido que tenemos que ganar", comentó el técnico breoganista, que pese a lo dicho considera que el conjunto catalán ya no es un rival directo para su equipo. "El Manresa ha hecho un gran trabajo, lo tiene todo muy bien encaminado y tal y como está jugando va a estar en la zona tranquila o incluso peleando por disputar los 'play off'. No va a estar, como nosotros, en la pelea por evitar el descenso", dijo Lezkano.

El técnico no tiene dudas sobre que el partido del sábado representará importantes dificultades para su equipo. "Aunque todos los partidos son complicados, el Manresa está jugando muy bien. Han hecho una gran primera vuelta, fueron muy regulares e incluso no les afectó los cambios de jugadores. Es un equipo muy sólido, muy físico y muy bueno en defensa. En ataque aprovechan la velocidad de sus jugadores, Gabriel Lundberg está en un gran momento de forma, a Renfroe lo han sustituido muy bien con Fisher, que es un jugador que ya conoce la Liga, y Toolson está enorme", comentó.

El conjunto catalán ha ganado el doble de partidos, seis, fuera que como local, tres. El dato también sirve de advertencia, según se desprende de las palabras del entrenador del Breogán. "Sus resultados fuera indican que mantienen una buena regularidad, juegan bien en casa y fuera y por eso están arriba. Además, no creo que tengan ningún tipo de presión y esto ayuda a que fuera su nivel sea alto", dijo.

En el partido de la primera vuelta, el Manresa se impuso por nueve puntos (72-63) y mostró entonces una clara superioridad física. "El Manresa juega con muchas manos, roban muchos balones que propician contraataques y esto hay que evitarlo. Juegan con un gran nivel de intensidad y no podemos perder balones porque ellos los convierten en contraataques", señaló Lezkano.

En el equipo manresano milita el pívot Yankuba Sima, jugador que hasta el pasado mes de diciembre se entrenó con el Breogán. Lezkano dijo del catalán que ha jugado bien. "Dispone de minutos y llegó a un equipo en una buena dinámica. Además ya conocía al equipo y cuando se incorporó lo hizo en buena forma porque venía de entrenarse con nosotros", finalizó Lezkano.