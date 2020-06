El Lugo presentará novedades en el duelo ante el Málaga por culpa de las sanciones

Sin puntos y sin dos jugadores básicos para el Lugo que había mejorado su juego en las últimas jornadas de Liga. Sin sumar y con dos titulares a los que habrá que buscar sustituto ante el Málaga este martes (19.30 horas) en el Ángel Carro. El cuadro lucense volvió de Las Palmas con una derrota y la más que posible sanción a Campabadal -expulsado con doble amarilla- y Jaime Seoane -cumplirá ciclo tras ver la quinta amarilla-, con lo que Curro Torres tendrá que darle vueltas al equipo titular en un partido decisivo.

La ausencia más preocupante es la del lateral catalán. Campabadal es un fijo en el esquema de Torres. Con el técnico hispano-alemán ha disputado diez partidos como titular y su fútbol es clave para un ataque que suele profundizar por fuera con los carrileros.

La alternativa natural del tarraconense es la de Serge Leuko. El camerunés partió de inicio con Curro Torres en cuatro ocasiones hasta su lesión en Extremadura. Sin embargo, la falta de entrenamientos con el grupo por su accidentado viaje a Camerún -a pesar de que el propio Torres indicó que estaba en buen estado de forma- hacen dudar que pueda ser de la partida.

Otra posibilidad será la de devolver a Gerard Valentín al lateral, posición en la que jugó buena parte de su carrera. No obstante, el ex del Nástic y el Dépor está siendo el hombre más clarividente del ataque rojiblanco jugando más adelantado, con lo que se podría reducir su influencia en la ofensiva lucense. Optar por una defensa de tres centrales y adelantar al puesto de carrilero a Valentín podría permitir mantener su influencia en el juego y suplir a Campabadal.

En cuanto a la ausencia de Jaime Seoane, su capacidad para abarcar campo, para el trabajo en la presión y la destrucción del juego rival, junto con su aparición desde segunda línea puede ser suplida por Moctar El Hacen, que volverá tras su sanción, mientras que el otro puesto de volante podría ser para Carlos Pita o incluso para Jaume Grau, en caso de que se mantenga a Fernando Seoane en el puesto de pivote en el que jugó en Las Palmas.

Iriome: "Las posibilidades de lograr la permanencia están intactas"

Iriome González, tercer capitán del Lugo, no pudo festejar su partido de Liga número 200 con el equipo rojiblanco como le gustaría tras la derrota en el Estadio de Gran Canaria e indicó que la expulsión de Campabadal condicionó más el partido que el penalti errado por Cristian Herrera. "Creo que tuvo más influencia y condicionó más el partido la expulsión por lo que implica de jugar tantos minutos con un jugador menos en encuentros con tanta exigencia física", declaró Iriome, quien reconoció que el fallar el penalti "también condicionó» el choque, cuyo desenlace pudo ser muy distinto en caso de que el Lugo se hubiera puesto por delante en el marcador.

"Fue un partido igualado y cualquier detalle determina el resultado". A su juicio hay que "aprender de los errores" y pensar ya en "el partido contra el Málaga"."Tenemos que estar unidos, ser conscientes de la situación y limpiar la mente. Necesitamos estar todos juntos, enchufados y remando en la misma dirección", subrayó.

"Las posibilidades de lograr la permanencia están intactas, quedan muchos partidos y sería muy importante ganar al Málaga, el siguiente partido y un rival directo".

TETE NO JUGARÁ EN LUGO. El ex del Lugo Tete Morente no estará con el Málaga en el Ángel Carro al tener una cláusula en su contrato —tras desvincularse en enero del club rojiblanco— que le impedirá jugar este martes.