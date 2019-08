La llegada de Marcelo Djaló –quien firmó por el Lugo hasta el año 2022 tras desvincularse del Fulham inglés– dejará una defensa ya conocida en el Ángel Carro. De los actuales siete miembros de la zaga rojiblanca, solo Roberto Canella no había formado en el Lugo en el pasado. En una línea básica para el juego diseñado por Eloy Jiménez, la rápida adaptación es básica para que su rendimiento sea óptimo desde el primer momento, algo que había solicitado el técnico de Hellín.

A pesar de que Djaló no contaba para el Fulham –no fue convocado para ninguno de los cinco partidos de los cottagers en la Championship–, y no posee ritmo competitivo, el conocimiento de la ciudad, del club, de parte del vestuario y del entorno del conjunto lucense hace que el central nacido en Barcelona hace 25 años y de origen guineano no vaya a tener problemas para entrar en la dinámica del grupo.

El Lugo fue capaz de solventar en las últimas horas las diferencias de salario que impidieron que el retorno de Djaló fuera una realidad con anterioridad.

El central deseaba volver al equipo donde realizó su mejor temporada –la 2016-2017 con Luis César Sampedro como técnico– y que le valió su pase al Fulham a cambio de un aumento de la ficha que percibía en el conjunto lucense y 800.000 euros para el club que preside Tino Saqués.

Djaló aportará algunas de las virtudes del juego perdido con la salida de Miguel Vieira con dirección a Estambul. El juego aéreo, la contundencia a la hora de evitar los ataques rivales, el cuerpeo con delanteros contrarios, unido a su velocidad hace que el Lugo cuente con un valor seguro siempre y cuando ofrezca el mismo rendimiento que hace tres campañas.

Djaló no disfrutó de continuidad ni con el conjunto inglés en la 2017-2018 ni el curso pasado en el Extremadura, con el que jugó 12 partidos en la primera vuelta, siendo devuelto a los londinenses en el mes de enero.

Djaló se encontrará con zagueros conocidos como Leuko o Pita, mientras que deberá amoldarse a ya veteranos rojiblancos como Campabadal y José Carlos y a un nuevo como Canella.

El hispano-guineano tendrá que encontrar una nueva pareja de baile para esta campaña. Mientras en la 2016-2017 fue Ignasi Miquel un complemento casi perfecto, en esta temporada comenzará con Pita o José Carlos –ambos de perfiles técnicos e inteligentes como el catalán–, a la espera de que se concrete el fichaje del central que falta. De este modo, Eloy Jiménez cuenta con una línea casi cerrada para jugar ante el Alcorcón.

A la espera del sí de Juanjo Narváez para el ataque