Una Copa inoportuna

La final de la XXXIII Copa de Galicia no podría llegar en peor momento. La Federación Gallega de Baloncesto, ante los problemas de fechas surgidos durante el mes de septiembre, las ventanas Fiba y la celebración de la Supercopa en Santiago con participación del Obradoiro, decidió que la final de su principal competición, que enfrentará a los dos equipos gallegos de ACB, se dispute este miércoles, a las 20.30 horas, en el Pavillón da Raña de Marín.

Es decir, cuatro días después del derbi disputado en el Pazo dos Deportes de Lugo, Cafés Candelas Breogán y Obradoiro se volverán a enfrentar, pero todo apunta a que en esta ocasión, ambos equipos acudirán a la cita simplemente con el ánimo de cubrir el expediente y que este partido no complique más las expectativas de ambos conjuntos, que además afrontanrán importantes compromisos el próximo fin de semana en la ACB.

El Cafés Candelas Breogán no puede arriesgar la más mínimo. Tarence Kinsey y Alec Brown se retiraron por lesión en el encuentro del pasado sábado. Aunque todavía no se conoce oficialmente el alcance de sus respectivas lesiones, parece que el estado del pívot estadounidense no es especialmente preocupante, ya que la torcedura de tobillo no le impedirá, en principio, jugar el próximo sábado (18.00) en la cancha del Murcia. La circunstancia de sus compatriota es distinta. Kinsey será sometido este lunes a una resonancia magnética para determinar su diagnóstico, aunque todo apunta a una rotura de fibras que podría tenerle ausente de las canchas de juego durante un período estimado de tres o cuatro semanas.

En cualquier caso, ninguno de los dos será alienado en la final de la Copa Galicia, con lo que se suman a la lista de ausencias que completan Salva Arco, Ricardo Úriz y Henk Norel. Además, Sulejmanovic sigue con sus molestias en la rodilla y a buen seguro tampoco participará en este encuentro. Por lo tanto, a Lezkano le quedarán ocho jugadores de la primera plantilla. Jugadores que ya están sobrellevando, a causa precisamente de las lesiones que se acumulan desde la pretemporada, un esfuerzo importante con un superávit de minutos poco recomendable.

Por lo tanto, es más que previsible que ninguno fuerce más de la cuenta y que el Breogán pueda acudir a la cita con algún jugador del Estudiantes y también con el recientemente incorporado, aunque solo para completar los entrenamientos, Yankuba Sima.

Además, tanto al conjunto lucense como al Obradoiro le esperan partidos importantes, que pueden ser fundamentales pensando en la lucha por evitar el descenso, el próximo fin de semana. Ambos se enfrentan a los equipos que en estos momentos cierran la clasificación. El Obradoiro recibe en Fontes do Sar al Gipuzkoa que este domingo, contra pronóstico, logró su primera victoria de la temporada al superar al Herbalife Gran Canaria. Un fallo del conjunto que dirige Moncho Fernández, permitiría al equipo gipuzkoano igualar con los de Santiago en la tabla clasificatoria.

Parecida es la situación del Breogán que visitará al Murcia, el sábado a las 18.00 horas, porque los murcianos, hasta el momento, solo han conseguido ganar, en la tercera jornada, al San Pablo Burgos (72-62), mientras que saldó con derrotas sus enfrentamientos ante Valencia (68-81) y Manresa (79-84), ambos en su cancha, y sus visitas al Andorra (78-76) y al Baskonia (93-49).

Por lo tanto, lo que suele ser la primera gran cita del baloncesto gallego ha quedado claramente deslucida y carente de un mínimo interés tanto para los aficionados como para los equipos contendientes. De todas formas, el Obradoiro estará en disposición de ganar su noveno título en la competición gallega, conseguidos todos ellos de forma consecutiva ya que la Copa Galicia no conoce otro campeón desde el 2009. Con todo, sigue siendo el Breogán, con once, el equipo con más títulos de la competición gallega.

Los interesados en asistir a la final, pueden comprar las entradas en la web del Marín (peixegalego.com) o en las taquillas antes del encuentro, a un precio de 10 euros para el público en general y de 8 para los socios del Marín. Los menores de 14 años tendrán entrada gratuita.