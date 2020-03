El Medio Maratón Cidade de Lugo El Progreso alcanzará el 10 de mayo su cuarta edición y lo hará con un recorrido más sencillo que en años anteriores y, sobre todo, homologado, porque el Ayuntamiento confirmó este miércoles, durante la presentación de la prueba, que trabaja para "darlle recoñecemento e validez ás marcas acadadas polos deportistas, algo que permitirá oficializar campionatos e atraer a Lugo outras probas análogas, convertendo o municipio nun referente do turismo atlético a nivel nacional", explicó el concejal de Deportes, Miguel Fernández.

La cita contará con un embajador de excepción en la figura del ex atleta internacional Reyes Estévez, que sucede a Abel Antón, Fermín Cacho y Alessandra Aguilar como padrino de la prueba.

En el acto de presentación, Miguel Fernández agradeció "o interese do Grupo El Progreso por iniciar e darlle continuidade a un evento deportivo na cidade que naceu para dar resposta ás demandas dos atletas lucenses e que xa se ten consolidado como unha das probas máis importantes do atletismo a nivel municipal, despois do Corre con Nós e a Lugo Monumental".

La prueba alcanzó en 2019 el millar de participantes, cifra que se prevé superar ampliamente este año

El concejal de Deportes destacó el gran interés de los vecinos de la ciudad en la prueba. "Xa dende a primeira edición tivo unha grande aceptación e, en 2020, agardamos que teña unha excelente acollida que ademais sirva aos participantes non só para gozar da competición, senón tamén para desfrutar ao máximo da súa estancia na capital". Fernández recordó que la cifra el año pasado llegó a los 1.000 participantes, y confío en que en esta cuarta edición, "cheguemos, polo menos, aos 1.500".

Como en las tres primeras ediciones, la prueba tiene un marcado carácter solidario que materializa en los dos euros por cada inscripción que el Grupo El Progreso destinará a Unicef Galicia. "Cando El Progreso puxo en marcha esta carreira pensou que facía falta unha media maratón e puxémola en marcha con moito esforzo e ilusión. Agora chegamos á cuarta edición cun circuito que, grazas ao Concello, Policía Local, Protección Civil, ábrese á cidade en pleno", explicó el director comercial de El Progreso, José María Vilabrille.

En la presentación también participó la presidenta de Unicef Galicia, Myriam Garabito, quien agradeció la colaboración entre entidades desde la primera edición y celebró "el granito de arena que aporta cada deportista, porque nosotros lo multiplicamos y ayudamos a muchas familias".

Recorrido | Más simple y prácticamente llano





Patrimonio lucense

Miguel Fernández destacó que el recorrido pasará por las zonas más emblemáticas de la ciudad, "os tres patrimonios da humanidade, como son a muralla, a catedral e o Camiño de Santiago".



Recorrido

"Es una prueba totalmente llana, tiene entre 450 y 465 metros de desnivel", confirmó Gonzalo Pereira, coordinador de eventos deportivos del Ayuntamiento. El circuito, de 20 kilómetros (más los 1.097 metros de cola de salida) cruzará la Rolda da Muralla, Avenida da Coruña, A Milagrosa, Ramón Ferreiro y Parque de Rosalía, entre otros lugares.



Inscripción

Los interesados pueden apuntarse desde este jueves en la web ( www.mmcidadelugo.com ). Los precios serán de 15 euros hasta el 1 de abril, 17 euros hasta el 3 de mayo y 20 euros hasta el 6 de mayo.

Reyes Estévez, un campeón europeo que destacó desde edad júnior

El ex atleta internacional y mediofondista español Reyes Estévez López será el padrino de la cita el próximo 10 de mayo y, según confirmó el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Miguel Fernández, participará de corto en la prueba "xunto con Abel Antón e Fermín Cacho, que de novo traballarán como embaixadores de excepción dunha cita que se consolida co paso das edicións".

Reyes Estévez será el cuarto deportista de máximo nivel que apadrine la cita después de que Abel Antón lo hiciera en la primera edición, Fermín Cacho en la segunda y la lucense Alessandra Aguilar en la tercera, la celebrada el pasado año.

Señalado en su día como el sucesor de Fermín Cacho, Reyes Estévez se proclamó campeón de España júnior de 1.500 metros en 1994 y campeón de Europa, dentro de la misma categoría, un año después.

Su primer gran momento llegó en 1997 tras conseguir una medalla de bronce en la final de 1.500 metros del Mundial de Atletismo de Atenas, donde solo fue superado por el campeón olímpico marroquí Hicham El Guerrouj (campeón) y Fermín Cacho. Un año después, Reyes Estevez logró el título europeo en Budapest tras superar en la final al portugués Rui Silva y, de nuevo, al incomensurable Fermín Cacho.