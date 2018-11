Una cita imprescindible

Una cita divertida y exigente donde mostrar que el entrenamiento acaba dando sus frutos. Más de trescientos corredores tomarán la salida del Estadio Gregorio Pérez Rivera el domingo (a partir de las 11.30 horas) para participar en la segunda edición de la Carreira Popular Campus Terra Leyma —en la que colabora el Grupo El Progreso—, una competición de 7,4 kilómetros para la que aún está abierto el plazo de inscripción.

Los que deseen correr una de las pruebas que han ganado adeptos estos dos años podrán apuntarse hasta las doce de la noche de este miércoles en la página web www.carreirasgalegas.com.

Si el año pasado fueron 325 los atletas que pasaron una gran jornada por la zona de As Pedreiras, el Parque do Miño, el Pazo dos Deportes y el Campus de Lugo, la organización espera que este curso se pueda superar la cifra para una competición que busca ser una referencia en la ciudad amurallada.

"Esta é unha carreira xa coñecida polos lucenses porque ocupou o sitio da proba das pistas e do Paseo do Miño do Corre con Nós. Nós para diferenciala un pouco o que fixemos foi manter esa primeira fase para que a carreira se estire e, despois, dar unha volta por todo o campus, visitando todas as facultades do campus", declaró Suso Castro, responsable de deportes del campus de Lugo.

"É unha carreira bastante técnica e que implica catro tipos de chan: a zahorra, o tartán da pista, a herba e o asfalto", añadió Castro, que admitió que "a proba é bastante técnica porque hai bastantes curvas, repeitos, subidas, baixadas, correr algo por herba, pola vaguada do Campus e por asfalto porque se irá polas rúas interiores da facultade de veterinaria e da escola politécnica. Penso que é unha carreira divertida".

La diferencia con respecto al año pasado fue la inclusión de categorías de niños. Esta prueba está enmarcada dentro de los Xogos Galaico-Durienses, en los que además de las tres universidades gallegas, participan la Universidade de Porto, la Universidade do Minho y la Universidade de Tras os Montes e Alto Douro portuguesas, por lo que habrá atletas lusos en Lugo este domingo.