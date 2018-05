El Vilalbés tiene una cita con la historia

El Rácing Vilalbés afronta esta tarde, a partir de las 18.00 horas, un importante partido que se presenta como una oportunidad para escribir una nueva página en la historia del club y que serviría para decir que el primer equipo superó por primera vez una primera eliminatoria de una fase de ascenso a Segunda División B. Para ello, tendrá que imponerse hoy al Atlético Pulpileño en su campo (o empatar con goles) y deberá hacerlo tras un largo viaje de unas 14 horas para completar la distancia de algo más de mil kilómetros que separan Vilalba de Pulpí (Almería).

Una victoria o un empate con goles les valdría a los rojiverdes tras el resultado cosechado en la ida en A Magdalena, donde ambos conjuntos firmaron un empate sin goles. Para ello, Óscar Gilsanz considera que será "muy importante" prestar la máxima atención "al inicio del partido y de los dos tiempos, porque ellos saldrán con un ritmo muy alto para tratar de sacar provecho al factor campo con su afición".

"Tenemos que tener la personalidad suficiente para igualar el ritmo alto que van a imprimir al principio, contundencia defensiva y mayor profundidad ofensiva que en la ida", dijo el técnico del Vilalbés, que aseguró que tanto los jugadores como el resto de miembros del club están "con toda la ilusión del mundo" para afrontar un partido "que se juega muy de vez en cuando". "Tener la opción de representar al Rácing y a Vilalba es suficiente para estar ilusionados y comprometidos para sacar el mejor resultado posible y superar la eliminatoria para estar el lunes en el bombo", añadió.

Sobre el ambiente que se pueden encontrar este domingo en el estadio municipal de San Miguel de Pulpí, Gilsanz imagina "el de un pueblo entregado a su equipo". "Que haya gente, que haya ambiente es bueno para todos. Es una gozada poder disfrutar de estos partidos", dijo

El entrenador del Pulpileño, Sebas López, por su parte, vaticinó también que el de esta tarde será "un partido de play off muy difícil" en el que ambos conjuntos afrontan un "resultado engañoso", sobre todo para los locales. "Si ellos consiguen meter un gol, nos lo pondrán muy cuesta arriba", aseguró.

López reconoció que el Vilalbés le "gustó" en la ida y que es un equipo "bien plantado, con jugadores de calidad y con experiencia en muchas posiciones". Para el técnico, la clave del encuentro en el caso del Pulpileño pasa "sobre todo por que no hagan gol", ya que el 0-0 es "el peor de los empates que se puede tener", y después "hacer lo de siempre. "En casa somos un equipo fuerte, logramos 13 victorias, pero eso no tiene nada que ver. Puedes estar todo el año haciendo las cosas bien y en un partido de play off a vida o muerte perderlo por un detalle", aseguró.

El técnico del Pulpileño también quiso dar la enhorabuena al Vilalbés y a la afición vilalbesa por el trato recibido durante el encuentro de ida. "Me vine muy contento porque en aquella zona hay mucha educación, respeto y buenos detalles. Es una sensación muy bonita", reconoció.