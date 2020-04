El sueño olímpico de José Cuba pasa ahora por un paréntesis

En la búsqueda de un sueño que dura ya más de una década, parece que poco más puede importar tener que esperar otro año. Y más cuando esa espera se produce por algo de fuerza mayor y tan importante como es la salud. El luchador vilalbés José Cuba lo tiene claro. Ejemplo de tesón y constancia desde que empezó su camino hacia la ansiada plaza olímpica, ya para Pekín 2008, ve "lógico" que se aplacen los Juegos Olímpicos de Tokio y considera que el engorro que supone para los deportistas es «algo secundario».

"Es importante que tengamos conciencia de lo que tenemos encima para que lo podamos afrontar. Cuando antes lo entendamos, más fácil será", explica este deportista, que compagina la lucha libre olímpica con su trabajo de policía nacional en Lugo, sobre la actual situación de emergencia sanitaria a causa del coronavirus.

Todo este asunto le pilló de lleno preparando el torneo preolímpico europeo, que se iba a celebrar del 18 al 23 de marzo en Budapest y al que iba formando parte del equipo nacional. "La semana antes de mandarnos para allá ya no me hacía mucha gracia que se celebrara. Estaba preocupado por andar por el mundo adelante por el tema laboral y familiar, que ya estamos más pendientes de lo normal", explica Cuba, que reconoce que sintió alivio cuando se aplazó el torneo dos días antes de su inicio.

"Hungría y Bulgaria por ahora no están mal con el tema del coronavirus pero eso no quita que en 15 días lo estén", comenta el luchador vilalbés, que cree que el aplazamiento de la cita olímpica en Tokio ahora para él es "secundario". "Lo que nos interesa a nosotros son los clasificatorios", asegura.

Ahora en estas semanas hay que hacer cada uno lo que buenamente pueda en casa y trabajar con objetivos específicos

Así, el preolímpico europeo de Hungría se pospuso en principio hasta mayo, mientras que el preolímpico mundial de Bulgaria, previsto para finales de abril, se trasladó a junio.

Ahora lo que le preocupa es saber qué pasará con estas citas clasificatorias, porque "tendrán que avisar si la de Budapest va a ser en mayo o no, aunque hacer un torneo preolímpico para unos Juegos un año antes tampoco tiene mucho sentido".

La experiencia es un grado y a José Cuba todo lo que se intuía no le cogió precisamente desprevenido. "Antes de que se decretara el estado de alarma, ya me lo olía. Así que entre el material que tengo en casa y alguno que cogí del club, me entreno bien. Las pautas es hacer más trabajo físico en casa, al menos durante los primeros días será así, pero sin ningún objetivo. Es una especie de pretemporada rara", comenta el luchador vilalbés.

Cuba apunta también que el aplazamiento de Tokio a 2021 "da un margen de un año" para prepararse mejor y que los deportistas que ya están clasificados "partirán así en igualdad de condiciones", cosa que si se celebrara este año no pasaría.

"Ahora en estas semanas hay que hacer cada uno lo que buenamente pueda en casa y trabajar con objetivos específicos, si bien es cierto que hay unos deportes que se adaptan mejor que otros. Pero quien más y quien menos puede adaptar su sistema de entrenamiento en casa y sacar dos, tres o cuatro horas para entrenar", explica el veterano deportista vilalbés, que envía "mucho ánimo" y un gran agradecimiento a todas las personas de servicios esenciales que "tienen que trabajar y, por ende, estar expuestos al contagio".

Velando por la ciudadanía

José Cuba adapta sus entrenamientos a su sistema habitual de turnos en el trabajo, el cual no ha sufrido variaciones al "no haber bajas de compañeros por ahora".

Precaución

Lo más importante para él ahora en su trabajo es "el servicio a la población y también la autoprotección, tener toda la prudencia para no traer el virus a casa". Por ello, pide a la ciudadanía que se conciencie y siga las normas para "salir lo antes posible de esto".