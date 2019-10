Solo el Alcorcón ha jugado tantos partidos contra el Lugo como el Numancia. El conjunto soriano es un ya viejo conocido de los lucenses, que visitarán Los Pajaritos el sábado (20.00 horas) por octava vez para medirse con un equipo que ha contado con técnicos de todos los pelajes a lo largo de estas últimas temporadas.

El club castellano leonés tuvo, en los últimos ocho años, en su banquillo preparadores que apostaban por equipos equilibrados, construidos desde la defensa y la salida rápida al contragolpe como Juan Antonio Anquela (2012-15); por colectivos verticales, de presión alta y transiciones en terreno rival para llegar cuanto antes al área rival y finalizar como Jagoba Arrasate (2015-2018) o el cierre de espacios al rival, el juego por abajo y la paciencia para mover la pelota como Aritz López Garai (2018-2019).

Tras la salida del técnico vasco con dirección a Tenerife, la dirección deportiva soriana decidió que Luis Carrión fuera el nuevo director de la nave numantina.

El preparador, de 40 años y una corta carrera en los banquillos, es un técnico de la escuela cruyffista. Criado bajo la falda de Albert Ferrer cuando el Chapi fue preparador del Córdoba en 2014 y 2015 —fue su segundo mientras duró la aventura del exlateral del Barça en el club andaluz—, el estilo de Carrión apuesta por la pelota en el piso, la construcción en base a asociaciones en corto, mantener la posesión para avanzar en terreno rival y generar espacios a través de obligar a la basculación del rival, hacer llegar el balón a los costados para centrar en banda y combinar ese juego por fuera con la llegada por dentro cuando la línea ofensiva lo permite.

El estilo del Numancia choca con el plan de juego del Lugo en los últimos partidos a domicilio

"Eu tiven a Carrión como adestrador e é un adestrador que tenta xogar moito desde atrás, que tenta combinar, ten xogadores de calidade e teremos que estar ao cen por cen para sumar os tres puntos", asegura Borja Domíniguez, que estuvo a las órdenes de Carrión en el Córdoba.

Cuando el equipo se encuentra en fase defensiva, el Numancia de Carrión juega con la zaga adelantada y presión intensa para recuperar alto y buscar la llegada al área contraria.

El estilo del Numancia choca con el plan de juego del Lugo en los últimos partidos a domicilio, donde el repliegue sobre campo propio, el bloque bajo, la defensa de cinco y la búsqueda del fútbol directo sobre Barreiro —cuando jugó el compostelano— o los balones a los costados para las caídas de Cristian o Yanis fueron las señas de identidad rojiblancos. El Lugo buscará arrebatar el balón e impedir la aparición de espacios para ganar en Los Pajaritos.

"Aos equipos que queren xogar o balón hai que tentar quitarllelo. Se eles non teñen o balón sentiranse máis incómodos. Esa é a nosa intención e xa veremos como o solucionamos durante o partido", declaró Domínguez.

Competición sanciona a Yanis con un partido

El centrocampista Yanis Rahmani no podrá ser alineado este sábado en Los Pajaritos al ser sancionado por el comité de competición con un partido tras ser expulsado por doble amarilla ante el Huesca.



La baja del franco-argelino, que había sido titular en los dos últimos partidos en el Lugo, obligará al técnico, Eloy Jiménez, a modificar el once inicial que salió frente al conjunto oscense.



Roberto, dos encuentros

La sanción a Yanis no fue la única que afectó al Lugo, ya que Competición también castigó al entrenador de porteros, Roberto Fernández, con dos encuentros tras su expulsión ante el Huesca.



El árbitro Aitor Gorostegui Fernández-Ortega le sacó la tarjeta roja al exportero de Chantada por "salir de su área técnica y protestar, de forma ostensible y reiterada una decisión mía, habiendo sido advertido minutos antes por el cuarto árbitro".



Cuatro bajas en el Numancia para el sábado

El Numancia no contará para el duelo ante el Lugo con el central Derik Osede y el centrocampista Alain Oyarzun por molestias físicas ni con los defensas Admonio y Héctor Hernández, estos por lesiones de larga duración.