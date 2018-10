Un rival con el freno puesto

Un equipo en problemas, con el cartel de decepción en el frontal del autobús y la presión de salir de un área clasificatoria que no le corresponde. El Lugo recibirá el sábado (20.30 horas) a un Cádiz que no ha cumplido con las expectativas con las que partía hace dos meses. Instalado en zona de descenso, con el puesto de su técnico, Álvaro Cervera, en entredicho, y con varios cambios en cuanto a juego y futbolistas, el cuadro gaditano es uno de los grandes fiascos en estas diez primeras jornadas de Segunda.

Junto al Zaragoza -que ha cambiado ya de técnico y es decimosexto-, el Tenerife -que también mudó de inquilino del banquillo- y el Osasuna, el Cádiz no ha sabido arrancar en lo que va de competición y solo logró un triunfo en diez partidos y es vigésimo.

"Sorprende que o Cádiz esté en descenso, pero iso tamén fala do gran nivel da Liga e de que todos os equipos son competitivos. É un dos conxuntos chamados a pelexar polo play off pola traxectoria destes dous últimos anos e polos xogadores que ten", destacó el capitán del Lugo, Carlos Pita.

Una de las razones que pueden explicar el bajón de juego y resultados del Cádiz está en la pérdida de jugadores como Álvaro García y Barral en lo ofensivo -entre los dos sumaron 16 goles la campaña pasada- y Abdullah o Bijker en lo defensivo. Por contra, firmaron futbolistas de la talla de Aketxe, Lekic, Jairo Izquierdo, Edu Ramos, Azamoum o Mario Barco. "Este ano tivo baixas importantes, sobre todo na parte de arriba, pero tamén se reforzou moi ben e ten unha liña de xogo moi marcada e definida e sempre son un equipo perigoso", declaró Pita sobre el Cádiz.

"Perderon a Álvaro García, pero os que ficharon son xogadores de características parecidas. Non son do nivel de Álvaro ou da súa repercusión, pero poden marcar as diferencias", añadió.

A pesar de los cambios en el vestuario, el estilo del Cádiz sigue siendo el de Álvaro Cervera. El preparador nacido en Guinea opta por un juego siempre ordenado, con las líneas juntas para evitar espacios entre líneas y salir a la contra a partir de forzar errores en zonas peligrosas. El Cádiz puede combinar la salida a la contra por los costados con jugadores como Salvi y Jairo o hacerlo con centrocampistas que llegan por dentro, como los casos de Aketxe, Garrido y Álex Fernández.

"Agardo un Cádiz parecido, de presionar ben e aproveitar un erro noso ou algunha perda en saída de balón. Salvi non está xogando pero é un futbolista importante para eles porque é clave nesta categoría pola súa velocidade e desborde. Teñen a Aketxe que pode marcar as diferencias con calquera golpeo e ficharon a Jairo, que é moi rápido", dijo Pita.

El Cádiz suma dos triunfos consecutivos por 0-1 en el Ángel Carro bajo un mismo guión: hacerse fuertes desde la defensa, no conceder espacios y lanzar contragolpes peligrosos. En la 2016-2017 fue Álvaro García el que ajustició al Lugo, mientras que la pasada campaña fue Barral, desde el punto de penalti, el que marcó. Ninguno de los dos estará el sábado.