Cafés Candelas Breogán y Palencia (que se medirán el domingo, 18.00 horas, en el Pazo) eran dos de los equipos que al inicio de competición figuraban en todas las quinielas como aspirantes a la lucha por la primera posición. Veinticuatro jornadas más tarde, la realidad es muy distinta para ambos conjuntos. El lucense respondió, con creces, a las expectativas mientras que el palentino busca, en la clasificación para los play off, en evitar la decepción total al final de campaña.

"Todos esperábamos mucho más del Palencia. Pensaba que era un equipo que junto a nosotros, Manresa, Melilla o Prat iba estar arriba de todo", reconoce el entrenador del Breogán, Natxo Lezkano, quien considera que hay varios factores que pudieron llevar a su exequipo a su situación actual. "Han perdido muchos partidos por muy corto margen, tuvieron un mal inicio de temporada y también influyó el tener que jugar en Villamuriel de Cerrato donde no se sienten tan arropados, todo ello los metió en una mala dinámica y contribuyó a que no tuvieran regularidad", señala.

En la primera vuelta ya nos hicieron mucho daño en este aspecto. El rebote va a ser un aspecto clave

Cuando no se cumplen las expectativas en un proyecto que inicialmente aspiraba a todo es habitual que se produzcan cambios en la plantilla y el Palencia, en este sentido, no ha sido una excepción. Cambios de jugadores con las bajas de Jason Calliste y de Lamont Barnes y las altas de Andrés Miso y de Deividas Busma, y también relevo en la dirección técnica, donde Joaquín Prado dejó su lugar a Alejandro Martínez. "El equipo ha cambiado, está claro. Ahora con Alejandro tiene más ritmo de juego. Antes jugaban mucho más pausado, ahora buscan el aro contrario con rapidez, consumiendo pocos segundos de posesión", señala el técnico del Breogán, quien alerta del momento actual de su próximo rival. "No tengo dudas de que se clasificarán para el play off y una vez ahí serán un rival incómodo, muy duro. Al que le toque el Palencia en primera ronda tendrá un hueso muy duro de roer porque es un equipo con calidad y con jugadores con mucha experiencia", apunta.

De hecho, Lezkano y a pesar de que el Palencia hasta ahora solo ha ganado cuatro partidos a domicilio –en las canchas del Barcelona B, Ourense, Huesca y Palma–, ya considera a los de Alejandro Martínez como un rival peligroso. "Ellos ya están en una buena dinámica después de ganar los dos últimos partidos. Con el cambio de entrenador y de estilo de juego, el equipo está jugando con mucha confianza. Es un cuadro con mucha experiencia y que ya no tiene tanta ansiedad; están más tranquilos porque están en zona de play off y esto les hace más peligrosos", dice.

Lezkano, cree que una de las claves del duelo estará en el rebote. "En la primera vuelta ya nos hicieron mucho daño en este aspecto. El rebote va a ser un aspecto clave y a partir de ahí tenemos que jugar a nuestro ritmo, tenemos que jugar cómodos", concluye.

Cebular: "Vengo para ayudar a lograr lo que todos quieren"



El escolta esloveno Sandi Cebular fue presentado este jueves oficialmente como nuevo jugador del Cafés Candelas Breogán, en una acto en el que estuvo acompañado por el presidente de la entidad lucense, Jesús Lázare. El jugador aseguró que llegaba a Lugo "con mucha ilusión" y dijo que de su anterior etapa en España ya conocía al Breogán. "Sé que es un club serio, muy profesional y que siempre está luchando por las primeras posiciones. Ahora vengo para ayudar a conseguir lo que todo el mundo quiere aquí".



Cebular se definió de la siguiente manera. "Soy un escolta que puede jugar situaciones de pick and roll; puedo jugar de alero, soy duro en defensa y jugador de equipo. Tengo ahora más experiencia de cuando estuve anteriormente en España y además he jugado en ligas de nivel, por ejemplo, varios años en la Liga Adriática".



Por su parte, Lázare señaló que Leche Río ayudó a la contratación de este jugador con nuevos aportes publicitarios para el club y también desveló que Cafés Candelas dará una ayuda extra por la buena temporada del equipo. El presidente se mostró muy agradecido "a los patrocinadores y también a los aficionados por su respuesta" y adelantó que "a falta de cuatro meses ya tenemos prácticamente cubierto el apartado de ingresos de nuestro presupuesto".