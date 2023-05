Un retorno tortuoso para el CD Lugo

"La ilusión y el convencimiento del club sé que es volver cuanto antes (A Segunda División)", indicó el actual entrenador del Lugo, Íñigo Vélez. El conjunto rojiblanco se prepara ya para intentar retorno inmediato al fútbol profesional, algo que pocos equipos han conseguido en este siglo tras caer a la tercera categoría del balompié nacional.

El propio Lugo tuvo que esperar veinte años para retornar a la categoría de plata desde que lograra jugar en Segunda por vez primera, en 1992. Fueron dos décadas de residencia en Segunda B y Tercera División en las que incluso el club estuvo al borde de la quiebra.

No ha cambiado la dificultad de enlazar un descenso a la tercera categoría desde el fútbol profesional. Tan solo un 15% (14 de 92 equipos) han sido capaces de conseguir un ascenso el año después de cambiar la Segunda División por la Segunda B o la Primera RFEF desde la temporada 1999-2000.

Los que más veces lo han logrado en este último cuarto de siglo han sido el Rácing de Ferrol y el Albacete, ambos con dos ascensos exprés. Los departamentales lo consiguieron en la 2003-2004 y la 2006-2007, mientras que los manchegos en la 2016-2017 y la 2021-2022.

Los casos de clubes clásicos de la Primera División del fútbol español que no lograron el ascenso inmediato desde la Segunda B o la Primera RFEF a la categoría de plata han sido varios desde la 1999-2000.

El Oviedo, que bajó en la campaña 2002-2003 y no ascendió hasta la 2014-2015 (con paso varios años por la Tercera División), el Rayo Vallecano (desciende en la 2003-2004 y promociona en la 2007-2008), el Alavés (baja en la 2008-2009 y no asciende hasta la 2013-2014) o el Cádiz, que perdió la categoría en la 2009-2010 y no retornó la fútbol profesional hasta seis cursos después.

El último caso sonado es el del Deportivo, un campeón de Liga y Copa que pena por la Segunda B y la Primera RFEF desde 2020. En la 2020-2021 no pudieron jugar el play off de ascenso, en la 2021-2022 perdieron el último cruce y en la actual es cuarto en la tabla.