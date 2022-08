El lateral izquierdo, un problema serio para el CD Lugo

Una lesión que traerá de cabeza a una zaga en construcción pero que será una oportunidad para acelerar la adaptación de uno de los fichajes del equipo. La luxación en el hombro derecho de Orest Lebedenko será un problema para el entrenador del Lugo, Hernán Pérez Cuesta, que perderá varias semanas al titular del carril izquierdo en una línea, la defensa, necesitada de mayor solidez en este inicio de Liga.

El encontronazo con el jugador del Albacete Álvaro Rodríguez a los 25 minutos del debut liguero frente al conjunto manchego en el Ángel Carro le costará caro al ucraniano y al Lugo.

El futbolista tuvo que ser trasladado a la Clínica Polusa por un golpe en la cabeza y en el hombro. Mientras que las pruebas descartaron que sufriera algún tipo de daño cerebral, sí mostraron que el carrilero padece una "luxación acromio-clavicular grado 3 en hombro derecho". Ese tipo de dolencia suele conllevar un periodo de entre tres y seis semanas de inmovilización de la articulación antes de que el futbolista pueda incorporarse al trabajo, aunque probablemente deba esperar un tiempo para realizarlo con contacto y con normalidad.

De esta manera, Hernán Pérez no dispondrá de uno de los pilares del equipo en una zaga que estará casi renovada por completo este domingo (22.00 horas) en el Heliodoro Rodríguez López ante el potente Tenerife.

De los integrantes de la sólida defensa de la pasada campaña tan solo podrá contar con Alberto Rodríguez, mientras que el resto de jugadores de la parte de atrás serán nuevos.

Uno de ellos, el brasileño Zé Ricardo será el encargado de formar en la banda izquierda. Fue el sustituto de Lebedenko ante el Albacete y mostró que todavía le falta para rendir de forma óptima en la Liga.

Zé Ricardo demostró una buena actitud para subir la banda y ser profundo, aunque dejó espacios a su espalda, tuvo algún problema de colocación y sufrió con las llegadas de Rubén Martínez.

Con la ausencia de Lebedenko durante varios partidos -el calendario inmediato del Lugo contempla duelos exigentes como el del Leganés y Alavés en casa y el Tenerife y Zaragoza a domicilio- Zé Ricardo tendrá muchos minutos para acoplarse a sus compañeros de línea y adaptarse a una categoría, la Segunda División española, en la que es debutante.

Sin embargo, el técnico Hernán Pérez cruzará los dedos para que el ex del Feirense no sea sancionado o caiga lesionado, ya que no tendrá recambio natural. El preparador asturiano no contó en la pretemporada con Luis Castro, el lateral izquierdo del Polvorín, al que tendrá que incorporar a la dinámica del primer equipo para contar con dos laterales zurdos. Castro ya debutó en competición oficial con el Lugo.