Lucio Redivo, un pibe ambicioso a las puertas del CB Breogán

La contratación del escolta argentino con pasaporte italiano Lucio Redivo por el CB Breogán se da por hecha desde hace ya varios días, aunque desde la entidad breoganista no se ha hecho mención, por ahora, a este jugador.

Todo indica a que más pronto que tarde se producirá el anuncio oficial que convertirá al italoargentino en nuevo jugador breoganista. De todas formas, durante la pasada semana una oferta del San Lorenzo, tricampeón argentino, pudo complicar el preacuerdo del jugador con el equipo lucense. El club argentino hizo una importante oferta económica al jugador en un intento de que su plantilla no pierda competitividad tras la marcha de Gabriel Deck al Real Madrid. Se da la circunstancia, además, de que Redivo es uno reconocido hincha del San Lorenzo.

Sin embargo, el propio jugador reconoció que hará prevalecer su interés deportivo sobre el económico y que por lo tanto su futuro inmediato está en la ACB. En una entrevista que publicó el lunes el diario de Bahía Blanca, de donde es originario el jugador, La Nueva, el que será jugador breoganista comentó respecto a la oferta del San Lorenzo: "Siempre aposté a lo deportivo. Cuando era chico mi desafío era jugar la Liga Nacional, porque todos decían que no podía, etc, etc. Y llegar a la ACB fue un sueño hecho realidad. Por eso elijo seguir en Europa. Estuve un año, me gustó el nivel y uno nunca sabe cuántas posibilidades así pueden presentarse", dijo. Redivo reconoce que lamentó la negativa al campeón argentino. "Me hubiese gustado jugar; más que nada me dolió decir que no porque soy fanático de verdad de San Lorenzo", apuntó.

El escolta señaló en esta entrevista que en España mejoró su defensa, aunque es un aspecto que admite que aún debe mejorar. "En la ACB si no defiendes no puedes jugar", aseguró.

Con respecto a si su altura, 1,83 metros, es una limitación en una competición como la española, Lucio Redivo contestó: "No, lo compenso con la velocidad. Muchos son más altos que yo, pero hay que encontrarle la mano para superarlos", indicó.

Toda la carrera profesional de Redivo transcurrió en el club de su ciudad natal, el Bahía Básket, de la temporada 2012-13 a la 2016-17, y en el Bilbao Básket al que llegó en la pasada temporada.

El argentino fue ganando protagonismo con el conjunto vasco a medida que transcurrieron las jornadas hasta alcanzar su culmen en la jornada 27, ante el Gran Canaria, en el que mereció la distinción de jugador de la semana de la Liga Endesa tras alcanzar 38 créditos de valoración después de anotar 31 puntos con 3 canastas de dos puntos de 4 intentos, seis triples de 11 lanzamientos y 7 tiros libres anotados de 9 intentados.

En el Retabet Bilbao disputó en la pasada temporada, 33 partidos con una media de 20 minutos de juego y 10,2 puntos, con un porcentaje del 39% en triples y del 52% en tiros de dos.

Décimo argentino en el Breogán

Lucio Redivo dará continuidad a los nueve jugadores argentinos que ya vistieron la camiseta del CB Breogán. El último de ellos fue, hace dos temporadas, el base Lobito Fernández. Pero antes jugaron en el equipo lucense Esteban López, Jorge Racca, Juan Sartorelli, Álex Bortolussi, Diego Ciorciari, Fernando Mohedano, Ricardo Busciglio y Sebastián Castiñeira.



Internacional

Redivo es internacional absoluto con Arrgentina. El que será jugador del Breogán participó en cuatro partidos de clasificación para el Mundial de Pekín. El base no pudo jugar los dos últimos encuentros disputados en el mes de junio pasado, por una lesión de abductores. Redivo jugó ante Paraguay, con triunfo argentino (96-63), ante Panamá, con victoria de la albiceleste (59-68), ante Uruguay, con derrota (83-88) y de nuevo frente a Paraguay y con otro triunfo (61-83). El escolta, con una media de anotación de 14,5 puntos por encuentro, fue uno de los destacados de su selección junto con el incombustible Luis Scola y los madridistas Campazzo y Gabriel Deck.



Liga Nacional

El escolta, de 24 años, destacó en la Liga Nacional argentina e incluso en la temporada 2016-17 se proclamó máximo anotador de la Liga de las Américas con 22,1 puntos de media