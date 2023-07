Jorge Prado, un paso más cerca del título mundial

La historia de repite una y otra vez. El francés Romain Febvre busca la victoria a la desesperada en cada gran premio y, aunque lo consigue, Jorge Prado le desespera con su constancia y saber hacer.

Así, el piloto lucense se hizo este domingo con la victoria en la segunda carrera del fin de semana correspondiente al MXGP de Finlandia disputado en Vantaa. El lucense, que fue tercero en la primera carrera, subió a lo más alto del podio y, de esta forma, se aupó segundo en el global del fin de semana, solo por detrás de Romain Febvre, el cual logró el triunfo en la primera y fue segundo por detrás de Prado en la segunda.

Ambos tienen claro el guion a seguir y los dos están cumpliendo con él. Febvre ataca, Prado se defiende y cuando puede contraataca. El resultado parcial de cada Gran Premio es el mismo cada fin de semana, Febvre sube a lo alto del podio, pero Jorge gana alguna de las mangas, hace lo propio con la clasificatoria del sábado, no se baja del podio y minimiza la pérdida de puntos.

De esta forma el lucense mantiene la placa roja con 98 puntos de diferencia (720 frente a 622) y desmoraliza al galo y al resto de rivales en la general del Mundial. En la primera manga Jorge salió segundo tras Seewer y en los primeros compases se vio superado por Febvre, quien también pasó al suizo. En una pista estrecha y no demasiado complicada, las posiciones se mantuvieron inalterables durante el resto de manga. La segunda manga tampoco tuvo mucho movimiento, pero en esta ocasión fue Jorge Prado el que hizo el holeshot y mantuvo a raya a Febvre, Coldenhoff y Herlings, que reaparecía tras su lesión.

El lucense volvía a mostrarse exultante tras la victoria en esta manga. "En la primera manga no he podido encontrar el hueco para adelantar a Seewer, pero en la segunda he salido mejor y he rodado a gusto y con buen ritmo para llevarme la victoria a casa. Era un circuito estrecho pero divertido y al final hemos conseguido el objetivo de mantener la ventaja e ir reduciendo pruebas en el calendario. Ahora tenemos una semana para recuperar y afrontar con muchas ganas las últimas cinco carreras", explicó Prado.

Lesión de Rubén Fernández

La nota negativa del día vino marcada por la aparatosa caída del también gallego Rubén Fernández cuando rodaba en quinta posición. El piloto vigués había adelantado a Jeffrey Herlings en un espectacular exterior pero poco después perdió el control de su Honda en un salto y tuvo que ser atendido en pista. Al final todo quedó en un susto, aunque Fernández, magullado, optó por no salir en la segunda manga.

En la categoría de MX2 también hubo gran actuación de los pilotos españoles. Tanto Oriol Oliver como David Braceras atraviesan un gran estado de forma en las últimas carreras y en Finlandia pudieron materializarlo con muy buenos resultados rodando en el top ten del Mundial.

Oliver fue octavo en la general a pesar de caerse al comienzo de la segunda manga y tener que hacer una impetuosa remontada. Braceras terminó undécimo. La victoria del gran premio fue para Andrea Adamo, quien con un doblete consolida el liderato, más aún con el infortunio del máximo favorito, Jago Geerts, quien fue víctima de un accidente al encontrarse una moto caída tras un salto y tuvo que abandonar con nueva lesión en el hombro.

PRÓXIMA CARRERA. La próxima prueba del Mundial será el 13 de agosto en la pista sueca de Uddevalla de felices recuerdos para Jorge Prado ya que allí consiguió su segundo título mundial de MX2. En su lucha por hacerse con el campeonato del Mundo, Jorge Prado espera que el país nórdico siga siendo un talismán para alcanzar su gran objetivo.