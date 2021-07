Un momento extraordinario en la vida de Adrián Ben, el único representante de la provincia de Lugo en los Juegos Olímpicos de Tokio, tendrá lugar en la madrugada del viernes para el sábado, a partir de las 2.50 –hora españolas 9.50 horas en Japón– cuando el joven vivariense tome parte en una de las seis rondas previas de la prueba de 800 metros lisos. Buscará el pase a las semifinales.

Pese a su juventud –cumplirá 23 años el próximo miércoles–, el recorrido que ha conducido a Adrián Ben hasta la disputa de sus primeros Juegos Olímpicos está salpicado de éxitos nacionales e internacionales, destacando sobre todo el sexto puesto en el Mundial de Doha de 2019, que le convirtió en el mejor corredor español de la historia en la distancia de los campeonatos del mundo. Ahora, en Tokio, el mariñano está dispuesto a repetir la gesta y tratará de convertirse en el primer atleta nacional en clasificarse para una final olímpica en los 800.

Para ello, Adrián Ben contará con su innegable calidad y capacidad competitiva, fuera de toda duda, pero también con el aliento desde la distancia de toda la gente de su Viveiro natal; de A Mariña, de la provincia de Lugo, y de toda Galicia, además de un buen número de aficionados al atletismo y al olimpisimo de toda la geografía nacional que acompañarán al deportista vivariense al otro lado de la televisión.

Aunque la empresa de alcanzar una final olímpica tiene una dificultad tremenda, el atleta mariñano ya demostró en el Mundial de Doha su capacidad para crecerse en los grandes momentos y no hay nada más grande que unos Juegos.

Adrián Ben se presenta en Tokio con la decimoctava mejor marca de la temporada a nivel mundial, pero seis de los atletas que han corrido por debajo del español no estarán en la capital japonesa al no conseguir la clasificación en sus respectivos países o por alguna lesión. Por eso, Ben tiene solo once deportistas con mejor marca esta temporada en toda la parrilla de los 800, lo que aumenta sus posibilidades de poder meterse entre los elegidos.

Los que sí estarán sobre la pista del Estadio Olímpico de Tokio son los siete primeros del ránking de 2021, empezando por Nigel Amos (Botswana), el único atleta que ha conseguido este año bajar de los 1.43 minutos, aunque muy cerca, con 1.43.04, se encuentra el keniano Julius Korir, otro gran favorito al oro. La lista de candidatos a las medallas incluye también al canadiense Marco Arop, el mexicano Jesús Tonatiu López, el keniano Rotich o el polaco Patryk Dobek, todos ellos por debajo de los 1.44 minutos esta campaña.

La lista de tapados, que no llegan con marcas preferentes, pero que siempre compiten a un nivel muy alto en las grandes citas figuran nombres como el del polaco Marcin Lewandowski, el bosnio Amel Tuka o el keniano Festus Lagat.

HORARIOS. En caso de acceder a las semifinales, Adrián Ben correría otra vez el domingo, a partir de las 13.25 (hora española). Si superase también la criba de las semifinales, correría la final el miércoles a las 14.05 horas.

Viveiro se vuelca con su ídolo y sus padres le envían apoyo desde su lugar de vacaciones

En Viveiro, localidad natal de Adrián Ben, las muestras de apoyo al deportista pueden verse en diferentes puntos, como en el Ayuntamiento o en las instalaciones de Roqsport. Además, los padres y la hermana del atleta también le envían su apoyo desde su lugar de vacaciones.

El 800 español | La experiencia y el desparpajo

Las eliminatorias de 800 metros lisos de los Juegos Olímpicos de Tokio arrancarán con tres españoles en liza. Además de Adrián Ben, también competirán Saúl Ordóñez y Pablo Sánchez Valladares, que escoltaron al mediofondista vivariense en el podio del campeonato de España, celebrado en Getafe.



Saúl Ordóñez, recórdman español de la distancia, es el más experto de los tres españoles en la distancia, aunque esta es su primera participación en unos Juegos Olímpicos.



Pablo Sánchez Valladares debutará en una gran cita y lo hará sin ningún tipo de presión, tratando de demostrar su desparpajo y su punta de velocidad.



OBJETIVO, AVANZAR. Ambos intentarán superar la primera ronda, aunque en principio es Saúl Ordóñez el que tiene más opciones.