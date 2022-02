El Lugo vivió un mercado frugal, con una sola llegada para la primera plantilla y con salidas dolorosas que solo la buena situación en la tabla y la sensación de equipo robusto pueden mitigar. El técnico Rubén Albés había demandado tres incorporaciones y ninguna baja importante. La realidad con la que se topó el técnico vigués fue la ausencia de su gran estrella: Gerard Valentín, de su primer recambio para la medular, Hugo Rama, y la sola incorporación de Pablo Clavería para el hueco que dejó libre el compostelano.

La otra llegada del último día de enero, el extremo mauritano Idrissa Thiam, formará parte del Polvorín y jugará, inicialmente en la Tercera RFEF. "Si da la talla estará con el primer equipo y si no estará con el filial", informó el director deportivo del Lugo, Mauro Pérez. «No le metamos presión a Idrissa (Thiam). Va a jugar en el filial y si demanda jugar en el primer equipo por su rendimiento será él el que se lo gane», añadió.

Solo el club rojiblanco había vivido un mercado de enero tan parco en fichajes. La primera campaña de Tino Saqués como máximo accionista, la 2015-2016, fue la única desde el retorno a Segunda División en 2012 en la que no hubo incorporaciones invernales.

Tras aquella temporada se sitúa esta, con solo la llegada de Clavería como miembro del primer equipo, mientras en la pasada -Appiah y N"Diaye- y la 2013-2014 -con Sergio Rodríguez y David Prieto- se firmaron a dos futbolistas.

El propio director deportivo indicó que el club no iba a "firmar por firmar" y que trató de incorporar a un extremo y a un central.

"Estuvimos cerca de incorporar a un futbolista que jugara en el extremo, pero no pudo ser porque su club de origen no quiso que saliera. Nosotros no íbamos a fichar por fichar. Solo firmaríamos a jugadores que consideramos que nos pueden valer", observó Pérez.

"Contemplamos la posibilidad del central, pero tenían que darse condiciones económicas y deportivas y tenían que cuadrarnos muchas cosas", declaró el tinerfeño.

El Lugo no rechaza la idea de acudir la mercado de jugadores sin contrato, ya que cuenta con fichas libres en su plantilla profesional. "No voy a mentir, si encontramos a un jugador que está libre, está bien físicamente y nos encaja en la parcela deportiva y en la económica nos plantearíamos incorporarlo", consideró Mauro Pérez sobre la opción de engordar una plantilla que se quedó sin los refuerzos pedidos por su técnico.