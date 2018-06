Un liderato con susto en la Subida A Pontenova

Andrés Vilariño (Norma M20FC) se convirtió en el gran protagonista de la primera jornada de la Subida A Pontenova al conseguir la mejor marca en las dos mangas de competición, y hacerlo también después de superar problemas mecánicos y algún que otro susto en una curva del recorrido.

Andrés Vilariño llegaba a la prueba como el gran favorito y dejó claro que, salvo sorpresa, o que algún problema mecánico, lo impida, este domingo debe ser el mejor en las dos mangas que todavía quedan de competición, Vilariño sacó varios segundos de ventaja al resto de sus rivales y mostró su potencial y la capacidad de su vehículo.

El piloto valoró al finalizar la jornada todo lo que había ocurrido en ambas mangas. "En la primera manga tuvimos un problema que hizo que no fuese cómodo con el coche, y que provocó un pequeño susto porque me salí en una curva y di contra una de los protecciones. Afortunadamente pude llegar a la meta y conseguir el mejor tiempo cuando pensaba que incluso podía no haber llegado. En la segunda manga, hubo un problema con el cambio y la verdad es que aunque conseguimos también el mejor tiempo, puedo decir que no estoy contento porque creo que no estuve al nivel y rendimiento que podía estar. Vamos a ver si en la jornada definitiva y en las dos últimas mangas podemos estar mucho mejor y darlo todo. Soy muy exigente y hay que dar lo máximo para superar al resto de los rivales", señaló Andrés Vilariño.

En lo que se refiere al resto de los participantes, la lucha en los puestos del podio se mantiene muy emocionante con las posibilidades muy abiertas para pilotos como Pablo Rey, Alexis Vieitez, Jacobo Sobral o Jesús Pombo. Las diferencias no son definitivas y aunque Pablo Rey pareció ir un punto por encima del resto, todo puede variar en las dos mangas cronometradas que quedan para esta mañana.

Este sábado, Andrés Vilariño con sus tiempos de 2.04.072 minutos y 2.05.560 minutos se mostró intratable para el resto de pilotos. La ventaja es notable y habrá que ver si el actual líder es capaz de rebajar sus registros, si alguno de los rivales puede dar todo un golpe en la mesa y ofrecer un vuelco en la clasificación o si la batalla por el podio se mantiene hasta el final. Los aficionados al motor pudieron disfrutar este sábado de una tarde más que entretenida y esperan un desenlace que está pendiente de los problemas mécanicos de Andrés Vilariño.