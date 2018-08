Un interrogante en la defensa del Lugo

A pesar de que quedan a penas dos días para la puesta de largo del Lugo en Segunda División esta temporada, y de que tanto Javi López como la afición tienen más o menos claro el once que partirá como titular ante el Málaga, la posición con más incertidumbre sigue siendo el eje de la zaga.

Durante la pretemporada, el técnico rojiblanco ha utilizado de inicio cinco parejas distintas de centrales. Las más repetidas son las formadas por Bernardo y José Carlos, y la compuesta por el exbético en compañía de Miguel Vieira. José Carlos ha sido uno de los jugadores más repetidos por Javi López en esa posición, ya que tras perderse el encuentro ante el Vilalbés por molestias musculares, ha sido de la partida en cinco de los siete encuentros de pretemporada en los que ha estado disponible. El jugador de Paradas, llegado el pasado mercado de invierno procedente del Betis, no ejerció de protagonista en los planes de Francisco hasta final de temporada. Parece que el poco rodaje de la campaña pasada no le ha supuesto un obstáculo en su progresión, y apunta a que este año va a tener mucho protagonismo en el once del conjunto rojiblanco.

Otro de los centrales más utilizados por el técnico lucense está siendo Miguel Vieira, una de las nuevas caras que ha llegado de la mano de Emilio Viqueira procedente del Paços de Ferreira, y que desembarca en la ciudad amurallada con unas magníficas referencias tras su paso por la Liga portuguesa.

El tercero en discordia en el eje de la zaga es Bernardo Cruz, titular indiscutible la temporada pasada y que parte con muchas opciones para retomar su puesto debido a su trabajo y profesionalidad.

A priori, los tres se pelearán por un puesto de titular en el once de Javi López durante este año, aunque en el banquillo tendrán a Josete y Borja San Emeterio, otros dos jugadores que se pueden desempeñar con solvencia en esa posición.

Frente al Viveiro, el segundo amistoso de pretemporada del Lugo, la titularidad en una defensa inédita hasta la fecha fue para Pedro López y Josete Malagón. El primero cuenta en los planes de José Durán para el estreno del Polvorín en Tercera División, aunque previsiblemente entrenará con el primer equipo; y el segundo lleva todo el verano capeando los rumores que circulan sobre su salida. En el caso de que se quede bajo la disciplina lucense tendrá que trabajar duro si quiere desbancar de la titularidad a competidores como Bernardo, José Carlos y Vieira.

Frente al Málaga, la pareja que gana más fuerza para encabezar el once es la de Vieira y José Carlos, pero tampoco sería extraño que Bernardo fuera de la partida en detrimento de uno de los dos. Javi López posee tres bloques muy válidos para ensamblar el muro defensivo del Lugo.