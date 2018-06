El 'eterno capitán' del Club Deportivo Lugo volverá a visitar el estadio Ángel Carro la próxima campaña. Tras protagonizar el ascenso en el Ramón de Carranza con aquel decisivo penalti, el pasado fin de semana, Manu volvió a repetir éxito al conseguir el ascenso con el Elche después de superar en la última eliminatoria al Villarreal B.

Desde su retiro familiar en Ourense, Manu no olvida su pasado rojiblanco y reconoce que volver a pisar el Ángel Carro siempre es y será especial. "Volver a Galicia y a Lugo siempre es ilusionante, es vivir un partido que para mí tiene connotaciones especiales y siempre es bonito. En cuanto salga el calendario lo primero que haré será mirar cuando toca el regreso al Ángel Carro", señala el lateral.

Manu asegura que hay diferencias entre el ascenso conseguido con el Lugo y el que logró con el Elche, ni los equipos ni la situación se parecen en prácticamente nada. "Lo viví de otra manera. En Lugo tienes más arraigo, llevaba mucho tiempo y lo sientes de otra manera, pero también lo que se vivió en Elche con esa gran afición y todos los problemas que hubo desde el ascenso. Además, el Elche iba de favorito en las eliminatorias y el Lugo iba más de tapado. Con 34 años, vivir esa experiencia otra vez ha sido muy gratificante. Son ascensos distintos, el Lugo era mi primer ascenso y ahora llega otro premio en un club que solo pensaba en subir", admite.

Manu: "En cuanto salga el calendario lo primero que haré será mirar cuándo toca volver al Ángel Carro y jugar ante el Lugo"

El móvil de Manu fue un auténtico hervidero de mensajes de felicitación nada más conseguir el ascenso con el Elche, y muchas de ellas llegadas desde Lugo. "Al final siempre te quedan las amistades, conoces mucha gente en Lugo y es de donde recibí más felicitaciones. Tenemos ese grupo de washapp de cuando ascendimos con el Cádiz y todo el mundo me escribió. Al final lo que te queda son las personas y el cariño que te demuestran. Para mí y para José Juan -portero del Elche que también jugó en el Lugo- será un choque especial, noventa minutos para defender lo nuestro y tocará disfrutarlo y vivirlo. Espero un recibimiento parecido al que viví cuando fui con la Cultural Leonesa porque di todo lo que tenía por el Lugo y la gente me demuestra mucho cariño", asegura.

Manu acaba de la mejor manera posible una temporada que no fue nada fácil después de unos meses en la Cultural Leonesa sin apenas minutos. "Iba con mucha ilusión de hacer un buen año en León, pero esto es fútbol y las cosas no salen como uno quiere o igual no te adaptas o no entras en lo que quiere el entrenador. Fueron unos meses complicados y en enero se me planteó la opción de ir al Elche y ahí no había mucho que pensar. Lo mejor era dar un paso atrás, volver a la Segunda División B, y la apuesta la verdad es que salió fantástica porque acabas el año de la mejor manera posible", señala.

El exjugador rojiblanco reflexiona también sobre lo que ocurrió esos meses en León y que lo mejor que ahora puede decir es que vuelve a sentirse futbolista.

"Al final hay años que te salen bien, años espectaculares, aunque sí que es verdad que una vez que sales de Lugo y te sale mal la apuesta te queda ahí una espina clavada, pero estos seis meses en Elche me hicieron sentir futbolista de nuevo y volver a disfrutar de esta profesión. De todo se aprende en la vida", admite.

"Lo tenía claro, si bajaba para la Segunda División B sería el Elche o un equipo puntero. El Elche es un conjunto al que todo el mundo quiere ir y a todo el mundo le gustaría estar. Al no estar jugando en mi caso tampoco era lo mejor porque lo que quieres es jugar y la verdad es que todo ha salido bien", concluye. Ahora, a esperar al sorteo del calendario del día 23 de julio para saber cuando será ese reencuentro.