Jorge Prado y un futuro que apasiona

Después de proclamarse por segunda vez campeón mundial de MX2, el piloto lucense Jorge Prado mira ya para el horizonte del año próximo, en el que el gran reto será su participación en la categoría reina del motocross mundial, MXGP.

Para entender lo que espera al piloto lucense hay un dato realmente demoledor y es que la próxima temporada habrá en la categoría de MXGP nada menos que siete pilotos que ya han conquistado algún título mundial. Jorge Prado es uno de ellos, pero junto a él estarán auténticos fenómenos de este deporte y leyendas con una trayectoria espectacular.

Antonio Cairoli, Jeffrey Herlings, Tim Gajser, Romain Febvre, Jordi Tixier y Paul Jonass forman esa nómina de pilotos que ya han saboreado las mieles de la gloria en alguna ocasión, pero es que alguno de ellos tiene una auténtica colección de títulos. No hay que olvidar que Antonio Cairoli ha sido nueve veces campeón del mundo de motocross y que Jeffrey Herlings ganó tres mundiales en la categoría de MX2 y uno en MXGP (año 2018). Lo mejor es que Jorge Prado tiene claro lo que le viene encima. "Llegar tan temprano a la categoría reina es un salto grande. El año que viene vamos a ser siete campeones del mundo en la categoría de MXGP y eso significa que hay un nivel muy muy alto. Voy a intentar preparar lo mejor posible y a ver qué tal nos va la temporada, espero que bien", comenta el lucense.

A nadie se le esconde la expectación que generará, por ejemplo, el hecho de ver a Jorge Prado y Jeffrey Herlings. Ambos pertenecen al equipo Red Bull KTM Factory Racing, Prado a la división italiana y Herlings a la austríaca. Ambos van a tener un aperitivo goloso en el Gran Premio de las Naciones que se va a disputar en Assen el 29 de septiembre. En ese mismo circuito y hace tres años, Jorge Prado debutó en MX2 y fue capaz de subir al podio en una carrera en la que Herlings se estaba jugando el campeonato. El holandés no ha olvidado eso.

Ante ese supuesto pique, el lucense es claro. "La verdad es que no sé mucho qué decirte sobre este tema. Creo que no va a ser un 2016 en Assen como por ejemplo en las Naciones. Yo he mejorado, sé que él también pero yo estoy bastante más fuerte que entonces. Aún me tengo que ver con la moto grande y espero poder enseñarle por lo menos la rueda en la salida. Ya veremos qué tal nos va después pero de cara al año que viene yo sé que es un muy buen piloto, y tengo que aprender lo máximo posible de él porque de todo se aprende y sobre todo de él, que es un muy muy buen piloto, así que del que más", indica.

Con el paso a MXGP, Jorge Prado pasa de competir en una moto de 250 cc a una de 450 cc. "Tengo mucha curiosidad por ver cómo va a funcionar la moto en sí. Es una moto que tu la oyes y ya notas la potencia, así que tengo muchas ganas de probar y sentir cuál es esa sensación en las frenadas, cuando abres gas, un poco de todo porque comparado con la 250 es una moto con un motor mucho más potente y a ver qué tal se adapta a mi pilotaje. Soy un piloto al que le gusta mucho llevar la moto en marchas largas, creo que no soy un piloto muy agresivo con el gas. La 450 cc es una moto que la tienes que conducir dócil porque tiene mucha potencia y lo más importante el final es coger feeling con la moto y ya luego adaptar tu estilo un poco a la moto grande", finalizó.