Un esfuerzo en el límite

Un reto de 23 días. El lucense Juan Tey inició el pasado día 7 de octubre la que es su décima expedición y lo hizo con el claro objetivo de escalar el Island Peak, una montaña en el parque nacional de Sagarmatha, en el Himalaya de Nepal, que llega hasta los 6.120 metros de altitud.

Un problema respiratorio le impidió cumplir su objetivo y lo dejó en los 5.500 metros. "Tuve que descender porque tuve un problema respiratorio, tuve espasmos muy fuertes y estaba edematoso. Tuve un "sherpa" muy bueno y me comentó que era mejor bajar. Llegué hasta los 5.500 metros, de 60 en el campo base solo llegaron 15 y fuimos cayendo todos. No podía más, me faltaba más o menos 500 metros, pero empecé a toser, con muy malas sensaciones que tenía en el pecho y cuando llegué me diagnosticaron que tenía una bronquitis". "Fui aguantado poco a poco en una expedición dura. Llegué a casa el martes pasado y no podía ni hablar casi, tosía mucho. Además tuve el problema de que en los logde -pequeños albergues para descansar y dormir- no había electricidad y yo tengo una CPA para dormir y no podía usarla, no oxigenaba bien y cuando pude poner la máquina sí que todo fue mucho mejor", comentó el alpinista lucense.

Esta expedición comenzó el día 7 de octubre en una ruta que lo fue llevando de A Coruña hasta Madrid, Doha y, posteriormente, hasta Katmandú para llegar luego al aeropuerto de Lukla, situado a 2.800 metros. "Fueron 23 días fuera de casa. El coste fue de unos 4.000 euros por la expedición, más 400 euros que gasté porque tienes que comprar agua todos los días", señaló.

Juan Tey, a sus 63 años y jubilado que fue jefe de máquinas en la marina mercante, se define como un enamorado de la naturaleza y se atreve a hablar también de sus próximos retos. "El reto que llevo persiguiendo es un ocho mil que es el Cho-Oyu -situado aproximadamente a 20 kilómetros al oeste del monte Everest-, lo que ocurre es son casi 20.000 euros. Lo que haré este año o al siguiente será irme al Círculo Polar Ártico", finaliza Mosquera Tey.