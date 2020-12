Un doble objetivo

El Leche Río Breogán afronta el encuentro de esta tarde (19.00 horas) en el Pabellón Municipal de Palencia ante el Destino Palencia con el doble objetivo de mantener el liderato de su grupo de la LEB Oro con una victoria sobre un rival directo y el de conseguir una victoria que le sitúe con pie y medio en la final de la Copa Princesa. Si para el equipo lucense existe esa doble motivación no será menos para el cuadro local, que necesita el triunfo —ha ganado solo tres partidos de los siete que ha disputado— para no complicar su posible clasificación para el grupo de ascenso en la segunda fase.

El Palencia, de todas formas, ha visto reforzada su confianza después del triunfo conseguido el pasado miércoles en Oviedo (78-79) y, además, por el hecho de que hoy se producirá el debut del ala-pívot austríaco Bryce Douvier —conoce la LEB Oro tras su paso por el Oviedo hace un par de temporadas—. Este jugador llega para complementar el trabajo de Sasa Borovnjak, hasta ahora y de largo el mejor de su equipo, como lo demuestra el hecho de que es el máximo anotador de la Liga (16,5 puntos de media), el mejor reboteador ofensivo y el segundo, tras Nacho Martín, mejor en valoración.

Precisamente, en el duelo entre el pívot serbio, aunque internacional con Portugal, y Kevin Larsen estará uno de los grandes atractivos del encuentro, ya que ambos son dos de los mejores pívots de la competición y piezas básicas en sus respectivos equipos.

VENTAJA LUCENSE. De todas formas, y a pesar de la ya comentada incorporación de Douvier, es el equipo lucense el que parece contar con cierta ventaja en el juego interior, donde además del jugador danés, Mindaugas Kacinas, Iván Cruz y Seydou Aboubacar deberían de imponerse en las zonas. El juego del Breogán, además, busca su primera opción generalmente desde el poste bajo generando desde ahí muchas de sus opciones. El Palencia, sin embargo, depende en gran medida del perímetro. Así, Dani Rodríguez, Niko Richotti, Lucha Massarelli e incluso Preston Purifoy marcan la pauta de la anotación y en gran medida la irregularidad ofensiva de la que se queja su técnico, Arturo Álvarez.

El acierto y los porcentajes, por lo tanto, apuntan a uno de los factores que pueden desnivelar la contienda. Tanto el Breogán como el Palencia son intensos y regulares en el trabajo defensivo. El conjunto lucense recibe poco más de 67 puntos por encuentro mientras que su rival —pese al pinchazo sufrido en propia cancha al encajar 85 puntos por parte del Tizona— recibe poco más de los 70 puntos por encuentro. El Melilla solo le pudo anotar 50 puntos, 65 el Cáceres o 66 el Coruña.

En los encuentros disputados como local, el Palencia derrotó al Melilla en la primera jornada (81-50) y al Cáceres (76-65) en la cuarta, mientras que se vio inesperadamente sorprendido por el Tizona (71-85).

El pasado 10 de octubre, en el torneo Lugo é Basquet, Breogán y Palencia se enfrentaron en el Pazo dos Deportes en un partido que acabó con triunfo local (73-68). La superioridad dentro de las zonas de los celestes fue fundamental. De hecho, los máximos anotadores fueron Iván Cruz (13 puntos) y Kevin Larsen y Seydou Aboubacar, ambos con 11 puntos. En el equipo castellano los máximos anotadores fueron el escolta Niko Richotti y el alero Preston Purifoy, los dos con 17 puntos.



Arturo Álvarez: "El Breogán es el favorito pero soñamos con la victoria"

Arturo Álvarez, entrenador del Destino Palencia, aprueba lo realizado hasta ahora por su equipo a pesar de las cuatro derrotas acumuladas. "En esta Liga cualquiera te puede ganar. Nuestra trayectoria está empañada por la derrota que sufrimos ante el Tizona en casa. Tuvimos lesiones que nos impidieron coger ritmo. Yo calificaría lo hecho con un aprobado aunque, claro, me gustaría que fuese de un notable alto", dice.

Ante el partido de esta tarde, el entrenador asturiano considera que ganar al Leche Río Breogán "sería un extra para nosotros y nos permitiría acabar la primera vuelta sin saldo negativo". "Es el líder (el Breogán), juega a un nivel muy físico, con una gran defensa y tiene una plantilla muy completa. Creo que son favoritos para este partido pero nosotros soñamos con la victoria y vamos por ella", señala.

Del conjunto lucense, Álvarez dice que le preocupa todo "pero también mi equipo". "Me preocupa lo que preparó Epi (Diego Epifanio), me preocupa que estén acertados... desde luego no podemos dejarles que hagan ese juego dentro- fuera que equilibra su juego. Nosotros tenemos que salir con ambición e intentar llegar a los últimos minutos con el marcador parejo porque es la única manera de poder ganar al Breogán", explica.

De su equipo, Arturo Álvarez comenta que en estos momentos ya tiene "regularidad defensiva pero nos está costando anotar". "Nos falta ese equilibrio. Ahora, con la llegada de Douvier, creo que complementaremos el ataque, tendremos más opciones. Buscamos regularidad en ataque porque en defensa creo que estamos trabajando bastante bien", finaliza el técnico.