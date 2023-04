Un día perfecto

Desde que se conoció el calendario de la Liga ACB el partido ante el Real Madrid estaba marcado en rojo por los aficionados lucenses. En esta ocasión no era ya tanto por la visita del equipo más laureado de Europa, sino porque significaba el retorno al Pazo del gran ídolo del breoganismo: Dzanan Musa. Esta fue una circunstancia que, además, no pasó desapercibida más allá de la ciudad amurallada. Como es norma, todo lo que rodea al Real Madrid se magnifica hasta el extremo y el hecho de que uno de sus jugadores fuera a ser homenajeado por la afición rival se convirtió durante la semana en un polo de atracción mediática.

Fueron numerosas las entrevistas realizadas a Dzanan Musa sobre su retorno. También fueron habituales los reportajes de varios medios, pero, sobre todo, por parte del departamento de comunicación de la ACB y de Movistar, que además preparó de forma especial la retransmisión conectando con antelación al inicio del duelo y haciendo un seguimiento especial al jugador bosnio. Es decir, había muchas miradas, muchas más de las habituales, centradas en lo que iba a ocurrir en el Pazo.

Aunque era fácil adivinar que el ambiente en el pabellón lucense iba a ser el de las grandes ocasiones, lo cierto es que todo, desde lo vivido en la grada al encuentro en sí, superó con creces lo esperado, sobre todo para aquellos que no conocían en realidad lo que implica un partido del Breogán ante sus aficionados.

El homenaje a Dzanan Musa fue un ejemplo de señorío y deportividad, como se merecía el bosnio. El aplauso y el reconocimiento fue unánime. El jugador llegó a emocionarse y en la retransmisión de Vamos para Movistar los comentaristas, Lalo Alzueta y Lucio Angulo, llegaron a señalar que no habían "visto esto jamás". A lo largo de la retransmisión fueron continuas las referencias al gran ambiente y, desde luego, también al juego del equipo.

Y es que la lección de las gradas del Pazo fue, una vez más, ejemplar. Después del agradecimiento y el homenaje había un partido y entonces los aficionados cambiaron el chip. Ahora tocaba el apoyo total al equipo. En los cuarenta minutos del encuentro, la grada mantuvo su habitual y constante ánimo al equipo, potenciado además por el gran espectáculo de sus jugadores.

Reacciones en las redes

El propio Lalo Alzueta señaló en redes sociales tras el partido su experiencia: "Qué suerte poder vivir momentos de básket como la locura del Pazo. La gente del Breo, su amor por el juego y la pasión que ponen. Hoy (por el sábado) con nuestra compi Silvia Ferreiros de anfitriona ha sido una jornada de las que mola vivir. Gracias Lugo, un espectáculo lo vuestro".

No fue el único, Isa Hernández, miembro del departamento de comunicación de la ACB, también estuvo en el Pazo y así lo hizo saber también con un tweet: "Si alguna vez se me olvida por qué me dedico a lo que me dedico, siempre puedo volver a Lugo para reconciliarme con el baloncesto. Breogán, todos y cada uno de vosotros nos hacéis grandes. Gracias por una noche inolvidable".

A estos mensajes se unieron muchos otros. Baste decir que cuando se jugaba el minuto 5 de partido ya eran más de 25.000 tweets publicados sobre Dzanan Musa y el homenaje. De todas formas, se puede destacar también el del exjugador del Leyma Coruña Zach Monaghan: "Lugo. Una de las canchas más difíciles para jugar, sin duda. El paraíso del baloncesto", un mensaje que por cierto fue corroborado por el ex jugador del Breogán el estadounidense Anthony Winchester : "¡No hay duda!. Son de las mejores aficiones del mundo".

Además de esto, y de los numerosos videos publicados en la web de la ACB y de Movistar, estuvo la exhibición deportiva. No podía haber mejor escenario para que el Río Breogán realizara un encuentro memorable, un juego que sorprendió por intensidad, implicación, acierto y trabajo.

Enorme diferencia

Hacía 18 años que el equipo blanco no perdía un partido por esta diferencia en la Liga ACB. Además, el Breogán se ha convertido, desde que existe la ACB, en el cuarto equipo que ha sido capaz de ganar al Real Madrid por 24 o más puntos de diferencia. Los otros tres son el Barça, el Estudiantes y el Caja San Fernando.

Y esto lo logró el conjunto lucense cuando el Madrid llegaba como el mejor equipo a domicilio de la Liga, con diez triunfos y dos derrotas en sus desplazamientos. Además, no perdía fuera de su cancha desde noviembre del pasado año. En total sumaban ocho triunfos consecutivos a domicilio.

El partido fue la demostración de que Veljko Mrsic ha ensamblado un auténtico equipo, en el que todos trabajan para todos. Fue un ejemplo de cómo se trabaja en defensa. No habrá pasado desapercibido para muchos técnicos cómo el Breogán fue capaz de ahogar literalmente al pívot más desequilibrante de Europa, Eddy Tavares.

Primero evitando una fácil recepción, pero si le llegaba el balón, el caboverdiano no fue capaz de darse la vuelta en la mayor parte de las ocasiones gracias a las ayudas defensivas. Su frustración fue evidente y acabó siendo expulsado por una técnica y una posterior falta antideportiva.

El magnífico partido de Justus Hollatz tampoco ha pasado desapercibido, al igual que el trabajo coral de todos sus compañeros. Fue la imagen viva y positiva del Breogán. En la cancha y en la grada de un Pazo para la historia.