Un comodín para Eloy Jiménez

En un momento en el que buena parte de los inquilinos de la banda derecha del Club Deportivo Lugo tiene problemas físicos, el jugador canario Iriome González aparece para el entrenador, Eloy Jiménez, para esa solución a la que echar mano para superar las dificultades que empiezan a plantearse por la lógica del paso de las jornadas y la llegada de los problemas musculares.

Mirando al lateral derecho, una vez conocida la baja por lesión de Gerard Valentín también hay que recordar que un futbolista como Leuko tampoco podrá jugar ante el Albacete porque está pendiente de recuperarse por completo de sus molestias. El jugador tiene que coger el ritmo del resto de sus compañeros después de unos meses que no han sido nada sencillos.

A eso hay que sumarle que Campabadal no se ha entrenado con normalidad en el inicio de la semana y arrastraba molestias físicas para entender que Eloy Jiménez puede necesitar una solución de urgencia para el lateral derecho mañana en Albacete. Ahí es donde aparece la figura de Iriome, que podría ser titular siempre y cuando las sensaciones de Campabadal no sean las mejores. A principios de la semana apuntaba a baja segura la del catalán y ahora dependerá de su evolución. Si no llegase, Iriome sería el encargado de ocupar el lateral derecho.

El jugador canario ya participó en unos minutos en el encuentro que disputó el Lugo el pasado fin de semana ante el Rayo. Hablar de Iriome es hacerlo de un jugador que principalmente se desenvuelve como centrocampista por la derecha, pero ahora su polivalencia puede resultar una ayuda. Un caso similar al que se vive con Gererd Valentín, que puede actuar tanto en el lateral como en el extremo.

SOLO 141 MINUTOS. Iriome solo ha jugado 141 minutos en lo que va de temporada. Las molestias en el pubis le han castigado enormemente y condicionado el juego y las posibilidades del futbolista. Por ahora, solo ha competido en cinco encuentros en lo que va de temporada: ante Rayo Vallecano, Las Palmas, Fuenlabrada, Alcorcón y Ponferradina. Curiosamente, todos partidos disputados en el estadio Ángel Carro y solo en uno de ellos salió como titular, ante la Ponferradina.

El cuerpo técnico se muestra feliz de la recuperación de este futbolista para la causa y es que se gana una alternativa más para la banda derecha y una solución de urgencia cuando las circunstancias lo obligan. Serán las sensaciones de Campabadal lo que determinarán si Iriome tiene que echar una mano o no.