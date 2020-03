Un bronce afortunado

El lucense Antón Leivas consiguió la medalla de bronce en categoría cadete 55 kilogramos durante el campeonato de España de lucha libre olímpica, que se celebró el pasado fin de semana en Gijón y que congregó a decenas de deportistas llegados desde todos los puntos del país.

Leivas, que arrancó el torneo directamente en cuartos de final porque el número de participantes resultó ser impar, se enfrentó en el primer combate a Edwin Mesa, a la postre subcampeón de España, y se vio relegado a la repesca por el bronce al no poder superar a su rival.

En la fase de repesca, el lucense del Club Loita Lugo se enfrentó al catalán Marat Tatraev, al que una lesión en el enfrentamiento previo le impidió competir, por lo que se dio el combate por anulado y se concedió una doble medalla de bronce para Antón Leivas y el luchador catalán.

"Mi rival tuvo un problema en el brazo antes de enfrentarme contra él. Me hubiera gustado luchar el combate, pero al final no pudo ser. ¿Contento? No del todo porque Tatraev no pudo competir. Mi idea ahora es prepararme mejor de cara al campeonato del próximo año y ahí ya sí, pelear de verdad por una medalla", reconoció el luchador de 15 años.

Su medalla supuso un nuevo logro para los deportistas del Club Loita Lugo, cuya próxima cita nacional tendrá lugar el 5 de abril en Madrid con el campeonato de España sub-23, donde participarán representantes femeninas de la entidad.

UN LUCHADOR ATÍPICO. A Antón Leivas le diagnosticaron en 2015 un soplo en el corazón que le obligó a pasar por el quirófano con apenas 11 años. "No tenía resistencia en comparación con mis compañeros y me agotaba rápido", reconoció a este periódico.

Tras las intervención, Leivas mejoró su apartado físico, lo que le permitió, entre otros éxitos, conquistar una plata y un bronce en el Gallego de lucha del pasado mes de febrero.