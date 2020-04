La anulación de los descensos permitiría al Burela jugar en Primera División

El Pescados Rubén Burela, especialmente el cuadro masculino, podría ser uno de los grandes beneficiados de la posibilidad planteada por la Federación Española de fútbol para las competiciones de fútbol sala. La intención de dar por concluida la competición regular, salvo la pelea por el título, que se resolvería en unos play off, y la anulación de los descensos serviría a la escuadra mariñana para continuar en la élite la próxima temporada pese a ocupar actualmente la última posición del campeonato, aunque con posibilidades intactas de poder salvarse.

El técnico, Juanma Marrube, asegura que lo más justo sería poder acabar la temporada, pero con matices muy importantes, tanto a la hora de arrancar como de establecer criterios de seguridad y de finalización del torneo.

“Para poder empezar o lóxico sería dispor de 3 semanas, como mínimo, para poder adestrar porque agora mesmo ímonos botar en 2 meses sen xogar e sería un risco para os xogadores, en canto a lesións. Tamén sería fundamental ter a certeza do que pasaría en caso de que houbera un contaxio nun equipo porque iso volvería a unha situación complicada, sobre todo para o conxunto que se vira afectado, ademais, non se podería garantir que a Liga non volvese a parar”.

Por esta razón, Juanma ve muy complicado que puedan disputarse con garantías las 7 jornadas que restan para la conclusión de la temporada y no contempla poder jugar en agosto o septiembre, ya que se ocuparían meses de la próxima campaña. “Está claro que acabar a tempada en septembro é algo imposible que perxudicaría a clubes e xogadores, non o vexo factible”, dijo.

Respecto a si el Pescados Rubén debería quedarse en Primera o descender, el técnico explica que “estamos nunha situación da que debemos aprender todos por se volve a pasar. En caso de que houbera unha norma que dixera que cun tercio da tempada xogada podía darse por pechada poderíamos pensar en que o descenso sería xusto, pero non hai unha regla que o estipule e polo tanto ao ter moitas posibilidades de salvación non entendería o descenso”, señaló el alfocense, que cree que una liga de 18 equipos, los 16 de esta temporada y los 2 que subirían desde la Segunda División sería lo más lógico.

“Aínda lembro a Liga de fútbol de 22 despois do que pasara co Celta e o Sevilla fai uns anos, así que hai un precedente ao que acollerse”, dijo.