"Hasta el último rebote no pensé que habíamos ganado"

La heroicidad del Durán Maquinaria Ensino supone la evidencia de que el trabajo realizado por el colectivo acaba dando sus frutos. El triunfo frente al poderoso Perfumerías Avenida de Salamanca del pasado sábado es un impulso, tal y como afirma Carlos Cantero, técnico ensinista, para la "confianza" y la "moral" de un grupo que quiere crecer en la Liga Femenina Endesa.

"Para ganar a un equipo como Salamanca hay que trabajar bien, tener a todas las jugadoras enchufadas y motivadas, hacer un buen plan de partido y que las cosas vayan funcionando según avanza el encuentro", asegura el preparador del conjunto lucense. "Las claves de la victoria estuvieron, primero, en la defensa, que las jugadoras pudieran frenar bien el talento ofensivo que tiene el Salamanca, y luego ser disciplinadas en ataque. La base fue esa", añadió.

"El nivel mental hay que prepararlo poco en un partido como este. Mientras duelos como el del Campus Promete sí que está puesto en rojo en el calendario, el del Salamanca no. En partidos como este las jugadoras saben que van a jugar contra rivales que son de las mejores del mundo. Poca motivación, estrés, tensión y miedo a fallar hay en partidos así. Tácticamente sí se trabajó un poco más para estar más concentradas, pero en lo demás no", manifestó.

A pesar de que el Ensino estuvo todo el partido por delante, el entrenador no celebró la victoria hasta los últimos segundos. "Hasta que no cogimos ese último rebote a falta de 10 o 15 segundos yendo arriba en el marcador no pensé que habíamos ganado", dijo.

"Hay margen de mejora. Al acabar el partido del Avenida tuve la sensación de que aún se puede jugar mejor", dice Cantero

"En el descanso las felicité por el partido que estaban haciendo. Comentamos algunos errores, algunas cosas en las que teníamos que focalizar nuestro juego en ataque y otras que había que cambiar y les recordé el partido de Girona. No quería que nos pasara como en Girona, que en un minuto perdimos la ventaja que tanto nos había costado conseguir", valoró.

El conjunto lucense rindió bien en Girona y ante el Perfumerías Avenida, pero perdió contra equipos más asequibles de la competición. El técnico del Ensino aseguró que "esta Liga va a ser así, no es que se nos den mejor los grandes que los pequeños. Hay que estar preparados para todos los partidos. Siendo el equipo que somos todos los partidos van a ser así, no por haber ganado a Salamanca le vamos a ganar a Cáceres de 40 dentro de dos semanas. Esto no funciona así, ojalá lo hiciera".

Para Carlos Cantero el Ensino tiene aún margen para mejorar más su rendimiento. "Cuando acabó el partido del Salamanca tuve la sensación de que aún se puede jugar mejor, a pesar del rival que era. Pensar que podemos hacerlo aún mejor en ataque es algo muy positivo, tener a estas alturas margen de mejora".

El club lucense afronta ahora un parón de una semana hasta que juegue, el sábado 23 ante el Gernika en el País Vasco, algo que no viene bien para el equipo. "Mi opinión es que el parón nos viene bastante mal. Estamos en un momento muy buena en cuanto a la dinámica de trabajo. Ahora no tenemos a todo el equipo, hay jugadoras que se van con sus selecciones, allí tienen nuevos sistemas, nuevas normas, reglas defensivas y cuando vengan toca el Gernika y hay que adaptarse de nuevo".