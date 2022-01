Juan Muñoz: "En el último cuarto estuvimos mucho más espesos que el Joventut"

El entrenador del Río Breogán, Javi Muñoz, destacó el mal último cuarto de su equipo como clave para explicar la derrota de su equipo ante el Joventut en el Pazo dos Deportes.

"Empezamos el partido muy bien, con muy buen acierto y ritmo de juego. Quizás fue mejor de lo esperado en algunas facetas. En contraprestación, en el último cuarto ofrecimos todo lo contrario: más desacierto, mucho más acierto de nuestro rival, nosotros más espesos a nivel defensivo y eso decantó la balanza para que el Joventut se llevara el triunfo", afirmó Muñoz.

"Le ganamos dos cuartos a uno de los mejores equipos de la competición, que seguimos sin dar ese paso de ganarle a un grande, porque estuvimos cerca con otros equipos grandes de la ACB y ahora hay que descansar, recuperarnos y pensar ya en el siguiente partido ante el Baskonia en casa", añadió el preparador lucense.

Juego interior

"Ellos tienen jugadores muy fuertes dentro de la pintura y creo que una de las claves fue el gran trabajo contra Mahalbasic"

Muñoz admitió que las pérdidas de balón las pagó caras su equipo ante el poderío exterior catalán. "El Joventut es un equipo muy bien entrenado y cada error que cometes, no solo en pérdidas sino también en tiros mal hechos, fuera de posición, también los castiga. Su línea exterior nos hizo mucho daño, aunque teníamos puesto el foco en ella".

"Ellos son un equipo muy largo, tienen jugadores muy fuertes dentro de la pintura y creo que una de las claves fue el gran trabajo contra Mahalbasic, al que fueron desgastando. Ellos seguro que una de las cosas en las que fueron contra nosotros era por ahí".

Sobre el rendimiento de sus dos estrellas, Dzanan Musa y Trae Bell-Haynes, el técnico breoganista dijo que "Musa empezó muy bien, metió casi nueve puntos seguidos, después tuvo una travesía en el desierto importante, quizás motivada por la defensa del Joventut y al final acabó con sus números habituales. Tenemos que intentar que sean más lineales. Con respecto a Trae Bell-Haynes no estuvo todo lo excelente que suele. El Joventut hizo una gran defensa contra él tanto en el pick&roll como en el uno contra uno", indicó.

Futuro

"Las cosas que no puedo controlar no están en mis manos. Lo que está en mis manos es entrenar lo mejor posible"

Por último, habló acerca de su futuro en el equipo: "Las cosas que no puedo controlar no están en mis manos. Lo que está en mis manos es entrenar lo mejor posible y sacar lo máximo de todos los jugadores. Agradezco mucho que el Pazo me recibiera así. Soy breoganista desde bien pequeño y defenderé esta camiseta por encima de cualquier cosa".

CARLES DURÁN. El entrenador del Joventut, Carles Durán, afirmó que su equipo logró "una gran victoria" en Lugo, en una plaza en la que solo había ganado el Real Madrid, y con "un gran premio", el de asegurar el billete para la Copa del Rey.

"Hemos sabido volver al partido jugando bien, defendiendo a sus jugadores importantes. En el último cuarto, Birgander, al que no le estaban saliendo las cosas, ha sido nuestro líder y hemos logrado que el partido cambiara", analizó sobre el partido. "Ha sido una gran victoria en un sitio muy difícil", recalcó.