0-2. Un Lugo gris cae en el Ángel Carro ante el Valladolid

Partido gris este domingo en el Ángel Carro por parte del Lugo. Nunca había ganado el Valladolid al los albivermellos en Liga y lo consiguió (0-2) gracias a sus transiciones de vértigo en ataque y pese a haber tenido que jugar con diez durante cincuenta minutos por la expulsión de Weissman y con un penalti en contra antes del descanso por una mano de Roque Mesa.

El Valladolid salió dominador y el Lugo se dejó dominar, como en el anterior partido como local, frente al filial de la Real Sociedad (0-0) una semana antes. El guion previsto hasta que los lucenses salieron de la cueva, perdieron el balón en ataque y permitieron la rápida transición de los pucelanos. Roque Mesa metió una rosca precisa y Weissman, de primeras, convirtió.

Sucedió a los once minutos y no cambió el plan del Lugo, que siguió replegado, aunque fue creciendo en el partido. Joselu, novedad en el once por la lesión de Manu Barreiro, perdonó en el ecuador del primer periodo un centro de Campabadal y Hugo Rama obligó a intervenir a Roberto para lucir reflejos en un centro que tocó en Javi Sánchez y se envenenó.

El Valladolid tenía el partido controlado, pero le sobrevino un vendaval inesperado y polémico antes del descanso. Primero, una roja directa a su goleador, Weissman, por una entrada a Canella, balón por medio, en tres cuartos de ataque, pegado a banda. Era la primera falta de los pucelanos y el criterio del árbitro no fue compartido por los vallisoletanos.

Se quedó en amarilla otra entrada dura, quizás peor que la anterior, de Javi Sánchez, y Sagués Oscoz, a instancias del VAR, castigó con penalti una mano de Roque Mesa, de espaldas al juego, por desviar un disparo de Juan Antonio Ros. Al Valladolid no le pasó factura porque su portero interceptó el lanzamiento de Joselu.

Pasó el descanso y en el túnel de vestuarios, antes de regresar al campo, el técnico del Valladolid, Pacheta, dialogaba con el árbitro en busca de explicaciones. En el campo, introdujo una novedad, El Yamiq por Javi Sánchez, que fue clave.

En ocho minutos, el marroquí recuperó en el medio del campo, emergió otra transición rápida de los pucelanos y Toni Villa resolvió por la falta de contundencia de los lucenses, que tenían superioridad (tres contra uno).

Rubén Albés, que había cambiado la banda izquierda al descanso, volvió a refrescar el ataque con la entrada del renqueante Manu Barreiro. El delantero anotó, pero en fuera de juego, a la hora de partido para un Lugo que no logró meterse en el encuentro y que encajó su primera derrota en una temporada en la que aún no ha ganado.



FICHA TÉCNICA:

0 - Lugo: Whalley; Campabadal (Iriome, m.80), Xavi Torres, Javi Ros, Canella (Lebedenko, m.46); Hugo Rama, Carlos Pita (Seoane, m.62), Señé; Mayoral, Joselu (Manu Barreiro, m.55) y Chris Ramos (Gerard Valentín, m.46).

2 - Valladolid: Roberto; Janko (Anuar, m.75), Joaquín, Kiko Olivas (El Yamiq, m.46), Javi Sánchez, Olaza; Roque Mesa (Aguado, m.85), Alcaraz; Óscar Plano (Fede San Emeterio, m.60), Weissman y Toni Villa (Cristo González, m.63).

Goles: 0-1, M.11: Weissman. 0-2, M.54: Toni Villa.

Árbitro: Sagués Oscoz, del Comité vasco. Expulsó con roja directa (m.38) a Weissman, del Valladolid. Amonestó a Joaquín (m.38), Javi Sánchez (m.43), Janko (m.70) y Fede San Emeterio (m.98) del conjunto pucelano; y Juan Antonio Ros (m.52), del Lugo.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de LaLiga SmartBank disputado en el Anxo Carro ante 1.856 aficionados.