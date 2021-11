El Ucam Murcia pasa página tras lo ocurrido en el Pazo

Las aguas empiezan a bajar más tranquilas tras lo sucedido en el Río Breogán-Ucam Murcia del pasado domingo, cuando una acción de Sadiel Rojas sobre Trae Bell-Haynes desató una tángana cuyos ecos se oyeron durante varios días y que derivó en una surrealista denuncia del conjunto grana por una agresión inexistente de Maximus, la mascota celeste.

Nemanja Radovic, jugador del Ucam Murcia, ha asegurado este miércoles que en el equipo grana se centran ya en el partido del sábado frente al Urbas Fuenlabrada tras "haber cerrado la página" de lo ocurrido el pasado domingo en el Pazo y ha remarcado que "no hay tiempo para mirar atrás".

"Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y tras perderlo hablamos bastante entre nosotros. Tenemos que sacar un aprendizaje de todo eso para saber jugar en campos tan calientes, pero creo que hemos aprendido la lección. Hemos cerrado la página y estamos centrados en el encuentro contra el Fuenlabrada. En este deporte y en esta Liga, la mejor de Europa, no hay tiempo para mirar atrás", ha apuntado el ala pívot montenegrino con la mente puesta en el compromiso de la novena jornada de la Liga Endesa, fijado para el sábado a las seis de la tarde en el Palacio de los Deportes de Murcia.



SADIEL ROJAS. Quien continúa su cruzada en redes es Sadiel Rojas. El dominicano respondió a un aficionado de Lugo en un intento de disculpas, pero no perdió la ocasión para dejar un recado: "Me disculpo sinceramente Chris, estaba en un momento acalorado ❤ Realmente no quiero influir mal en los niños. Estoy feliz de que me hayas encontrado en Twitter para decir que 5000 personas me gritaban insultos y les mostré 💪. Nunca voy a hacer este otro vez mi prometo 🤝"

Desde el Río Breogán se ha pasado página desde un primer momento para no entrar en la polémica. "La mente en el baloncesto, en el Pazo (dos Deportes), en el próximo partido", publicó el conjunto lucense.