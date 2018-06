Triunfos que honran al homenajeado en la carrera Vía Verde do Eo

El pastoricense Esteban Iglesia Vila (Lucus Caixa Rural Galega) y la pontenovesa Erea Rodríguez Puente se impusieron con autoridad en la primera edición de la carrera popular Vía Verde do Eo. Ambos atletas demostraron que sigue vivo el legado que dejó el histórico mediofondista Tito Margaride, a quien la asociación As Minas de A Pontenova rindió homenaje con esta prueba de diez kilómetros que discurre por la antigua vía del tren minero Ribadeo-Vilaodrid. Esta competición inauguró el circuito de carreras populares Tour Mariña El Progreso 2018, promovido por este medio de comunicación y ChampionChip Norte, que incluye once citas puntuables en distintos municipios de la comarca.

Esteban Iglesia cubrió el recorrido en un tiempo de 34:43 minutos, con 1:24 de ventaja sobre Rodrígo Ibáñez García (Trailextrem Team). Delio Val Villarino (Praias de Barreiros) llegó en tercer lugar. Iglesia se despegó de sus perseguidores desde el principio y no vio peligrar la primera plaza.

En féminas, Erea Rodríguez Puente fue profeta en su tierra y marcó un crono de 39:28 minutos. La atleta pontenovesa, que viene de ganar el Kilómetro Vertical La Barranca en la sierra de Guardarrama madrileña, fue undécima en la clasificación general, superada por . La segunda plaza fue para otra pontenovesa de origen, Ana Belén González Margaride (Fluvial de Lugo), que llegó a 3:38 de la vencedora. La burelesa Carla Trillo Fernández fue tercera, a 4:22.

Esteban Iglesia se impuso en la sénior masculino -hasta 34 años de edad-, por delante de Martín Pardiñas y Pablo Campo Baamonde. En sénior femenino, Erea Rodríguez Puente estuvo acompañada en el podio por Carla Trillo y María Pereira (Monte Penarrubia de Lugo).

En la categoría máster 1 masculino, para atletas entre 35 y 44 años, se impuso Rodrigo Ibáñez, por delante de Delio Val y el laurentino Siro Maseda. En féminas quedó primera Ana Belén González Margaride, seguida de Karina Pasarín y Carolina García. La victoria en máster masculino 2 (de 45 a 54 años) fue para José Antonio Orozco, tras superar a Saúl Valcárcel y Pablo Fernández García. Sonia Vázquez, Teresa Corral y Susana Fernández Copa llegaron en las tres primeras posiciones en esta categoría. Higinio Rodríguez, Manuel Álvarez y Emilio Vega ocuparon el podio en máster 3 (de 55 a 65 años) y Carmen Novo y María Jesús Palacios fueron las medallistas femeninas.