El Río Breogán inicia ante el Palma los play off de ascenso a la Liga ACB

Un cambio de chip. Es lo que implica, según dijo Diego Epifanio técnico del Río Breogán, el inicio de los play off para su equipo. Y no sería una mala noticia. Es decir, que la parte decisiva de la competición que este sábado (18.30 horas, Pazo dos Deportes de Lugo) comienza para el equipo lucense ante el Palmer Alma Mediterránea Palma, se afronte con renovados bríos después de una fase regular que, sin más premio que la ubicación final para afrontar las eliminatorias, se hizo larga y hasta tediosa para unos jugadores conscientes de que la valoración de su temporada solo dependerá de la consecución del ascenso de categoría. No cabe otro objetivo. Ese cambio de mentalidad debería llevar a la recuperación de la mejor versión del Río Breogán, apartando las dudas generadas por la irregularidad mostrada durante la segunda fase de la liga. Al fin y al cabo, Diego Epifanio dispone de equipo altamente competitivo en esta competición, y no solo por la calidad y profundidad de su plantilla sino también por la experiencia acumulada en partidos como el de esta tarde por gran parte de los jugadores.

También desde la propia plantilla se apunta que para alcanzar el mejor nivel de juego la clave estará en el trabajo defensivo, en recuperar la solidez que caracterizó al equipo sobre todo durante el primer tramo de la competición. Es su mejor arma y el factor diferencial con respecto a la mayor parte de sus rivales y, desde luego la faceta del juego más fiable cuando las situaciones aprietan y afloran los nervios, algo habitual en los play off.

En el último encuentro disputado por estos dos equipos, hace apenas 20 días, acabó con una contundente victoria del Río Breogán (97-66)

Si las eliminatorias de ascenso siempre se caracterizan por su dificultad y complejidad, en esta temporada estas circunstancias se intensifican tanto porque, al no haber premio para el mejor equipo de la fase regular, solo está en juego un ascenso como por el hecho de que se trata de un play off corto, es decir al mejor de tres partidos, con lo que el margen de error se reduce al máximo y otorga una gran trascendencia al primer partido de la serie.

Y esto es lo que hoy se juega el Río Breogán. Demostrar, por una parte, que efectivamente el equipo entra en el modo play off y por otro empezar la eliminatoria con una victoria que no convierta la visita a Mallorca del próximo miércoles en una dramática y prematura final.

El primer obstáculo lo representa una de la revelaciones de la categoría, un Palma que afronta las eliminatorias, a diferencia de su rival, sin ningún tipo de presión. Sus objetivos están más que cumplidos y todo lo que venga a partir de ahora será un añadido. Es, sin duda, una ventaja y más para un equipo con mucha juventud y descaro. Un equipo que nunca se aparta de su forma de juego. Un baloncesto de un alto ritmo, con mucha rapidez, con una importante capacidad de anotación tanto en transición como por la amenaza de sus tiradores y que buscan en el bloqueo directo muchas de sus opciones defensivas. Unas características que no siempre han ido del todo bien, sobre todo la defensa de los directos, a la defensa breoganista.

En el último encuentro disputado por estos dos equipos, hace apenas 20 días, acabó con una contundente victoria del Río Breogán (97-66). Un partido que más allá de dejar patente que los breoganistas ya conocen donde y como pueden hacer daño al rival, no debe de servir de referencia. Los play off son otra cosa. Y tampoco se debe obviar que en el partido disputado en Mallorca, los insulares tuvieron durante muchos minutos contra las cuerdas a los de Diego Epifanio aunque estos acabaron ganando ( 74-76).

Se trata, por lo tanto, de sumar hoy el primer punto de la eliminatoria, para acudir el próximo miércoles al encuentro de Mallorca con la posibilidad de cerrar la clasificación y no tener que disputar el encuentro de desempate, que se volvería a jugar en Lugo el próximo sábado. Todo suma en estas eliminatorias, y para un equipo que aspira al ascenso la opción de desgaste puede tener también trascendencia. El desgaste físico será más determinante a medida que vayan avanzando los play off.

El Río Breogán, salvo incidencias de última hora, podrá contar con todos sus jugadores a excepción de Álex Rivas ya que Mo Soluade, que se retiró en el último encuentro antes del final por un golpe en la fascia plantar, está prácticamente recuperado de su dolencia y de hecho ya participó en los últimos entrenamientos con el resto de sus compañeros.

El Coruña superó al Oviedo en el arranque de los play off de ascenso

El Básquet Coruña y el Oviedo abrieron el viernes las eliminatorias con triunfo del equipo herculino, para la tarde de hoy quedan las otras tres eliminatorias de cuartos de final. Al margen del encuentro que se jugará en el Pazo dos Deportes de Lugo, llama la atención el duelo valenciano que enfrenta al Tau Castelló y al Alicante (19.30). Son dos equipos que llegan en un buen momento de juego y con aspiraciones para seguir en la competición. Los de Castelló cerraron la segunda fase de competición con cuatro triunfos consecutivos, el último conseguido en la cancha del Coruña. El Alicante es siempre peligroso, es uno de los equipos de la liga que tiene más clara su idea de juego y además llega a los play off con Pitts y Allen totalmente recuperados de sus dolencias. Estos equipos se enfrentaron en el primer tramo de competición y ambos vencieron en la cancha del rival, el Alicante lo hizo en Castelló (62-85) y en la pista alicantina el triunfador fue el Tau (81-87).

A priori, el cruce con un pronóstico más claro es el que enfrenta a los líderes del grupo de ascenso, el Granada, y del grupo por la permanencia, el Real Murcia. Los andaluces alcanzaron el primer puesto en la última jornada y tras encadenar cuatro triunfos lo que demuestra su buen momento. El Murcia tuvo poco tiempo para recuperarse del desgaste del duelo en Ourense.

Venta de entradas

Los aficionados, sean abonados o no, que deseen presenciar en directo el encuentro entre el Río Breogán y el Palmer Alma Mediterránea Palma pueden adquirir las localidades en la web del club lucense hasta las 17.30 horas. A partir de esa hora, siempre y cuando queden entradas disponibles, se abrirán las taquillas del Pazo. El precio de las localidades, solo quedan sitios libres en los fondos, son de 20 euros para los mayores de edad y de 14 euros para los menores.

Desde el club se hizo un llamamiento al público para que acudan con suficiente antelación para evitar colas en las entradas.