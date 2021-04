El Río Breogán quiere cambiar de rumbo este sábado en la pista del Almansa

El encuentro que este sábado disputará el Río Breogán en el Polideportivo de Almansa (19.00 horas) adquiere una especial trascendencia para el conjunto lucense. Tras dos derrotas consecutivas - en Castelló y en Lugo frente al Alicante-, los de Diego Epifanio están obligados a conseguir hoy un triunfo que despeje cualquier duda sobre las posibilidades del equipo lucense y también porque el liderato podría estar en peligro en caso de derrota.

A priori, parece el rival adecuado para que los breoganistas alcancen su objetivo, el Almansa es el último clasificado del grupo de ascenso con solo dos triunfos y en las cuatro jornadas que se llevan disputadas en la segunda fase solo han conseguido derrotar al Palencia (82-78) cayendo frente al Oviedo (82-83), Valladolid (86-79) y Coruña (89-73).

Sin embargo, considerar al conjunto manchego a un nivel inferior a otros rivales del grupo sería un grave error. Los de Rubén Perelló demostraron a lo largo de la temporada su capacidad y más cuando juegan a favor de ambiente donde su motivación siempre está a un nivel muy alto. Los de Almansa a nivel de objetivos se podría decir que ya han cumplido la temporada, y de forma brillante, al asegurar la permanencia- su clasificación para el play off es una opción prácticamente descartada- pero este motivo, y así se comprobó en los encuentros de este ciclo de la competición, no les ha restado un ápice de ambición porque son un equipo que quiere crecer - lo viene haciendo de forma constante desde la Primera División Nacional- y que ha sabido transmitir a los jugadores el orgullo de lucir su camiseta.

El serbio Nikola Cvetinovic es una de las claves del Almansa y de hecho es, de largo, el jugador más utilizado por Perelló

Por esto, el Almansa es un rival siempre incómodo. No bajarán los brazos, no darán un balón por perdido y lucharán por no irse nunca del encuentro.

El Río Breogán, por lo tanto, tiene que afrontar el encuentro con la máxima concentración, siendo consciente de lo que se juega y que con respecto a sus últimos encuentros necesita mejorar sus prestaciones, en especial en defensa ante un rival cuyo estilo de juego se define por aquello que hizo sufrir a los breoganistas en los últimos partidos: mucho ritmo, mucho bloqueo directo y jugadores que en racha pueden ser determinantes desde el lanzamiento de tres puntos.

El serbio Nikola Cvetinovic es una de las claves del Almansa y de hecho es, de largo, el jugador más utilizado por Perelló, su máximo anotador y el jugador que gasta más tiros. Es peligroso en el poste bajo por lo que es capaz de generar. Desde el perímetro, la principal amenaza la representa Filip Djuran que sobre todo en racha puede ser un jugador temible en el tiro de tres puntos, como también lo pueden ser jugadores como Carles Biviá, Harris o Chuso González.

De todas formas, es el Río Breogán el que debería marcar la pauta del encuentro. El equipo lucense es más completo y tiene más recursos que su rival. La superioridad en el juego interior debería ser determinante, sobre todo si dominan el rebote defensivo, para imponer el ritmo y por lo tanto para asegurar una victoria que en estos momentos tendría un valor añadido para el equipo de Diego Epifanio que la próxima semana recibirá la visita del Tau Castelló en el Pazo dos Deportes de Lugo.



El análisis de Quique Fraga. Un juego muy bien estructurado

El Almansa con Afanion es una de las grandes sorpresas de la temporada. Contra todo pronóstico lograron clasificarse para la fase de ascenso haciendo un baloncesto dinámico y completo que le llevó a competir en la práctica mayoría de los encuentros que ha disputado. Las principales características de su juego son:

1. Ritmo y triples

Como la mayoría de los equipos que proceden del grupo B de la primera fase, el Almansa corre el contraataque siempre que puede y no tiene problemas en utilizar el lanzamiento de tres puntos en llegadas. En esta situación hay que tener un especial cuidado con Carles Biviá —en muchas ocasiones tras un pick and roll—, Chuso Gonzáles y Filip Djuran. También son peligrosos, en superioridad, con la llegada de Nikola Cvetinovic por el carril central e incluso lo buscan en el poste bajo en llegadas.

2. Ataque bien estructurado

El Almansa usa mucho el juego sin balón y lo hacen bien. Crean mucho peligro con cortes del lado débil o bloqueos indirectos para cortes hacia canasta. Tienen un juego bien estructurado en ataque con muchas jugadas, casi todas con staggered (bloqueos escalonados) para salida y tiro de jugadores como Biviá, Djuran o Chuso González o para pick and roll. También juegan mucho rombo con diferentes opciones, pero casi siempre buscan meter balón interior y generar a partir de ahí. Utilizan mucho el bloqueo indirecto diagonal para poste bajo de Cvetinovic y de Djuran. También juegan mucho el Spanish pick and roll (un pick and roll central y a continuación un bloqueo ciego de un tercer hombre al bloqueador) y elevetor ( dos bloqueos indirectos, el tirador pasa por el medio de estos para que después los bloqueadores se cierren) para sus tiradores. Cuando juegan pick hay que tener mucho cuidado con el bloqueo del pívot (Mendiola y Maxwell) porque es un buen equipo dando asistencias.

3. Rebote ofensivo

El equipo de Rubén Perelló es muy peligroso en esta faceta.

4. Descontrol

Hay momentos en el que el juego del Almansa se descontrola lo que les lleva a acumular muchos fallos pero esto lo combinan con otros momentos de calidad donde mueven muy bien el balón después de penetración. Se motivan mucho cuando están en racha.

5. Defensa

Después de canasta se sitúan en zona 1-3-1 siguiendo determinados cortes y cambiando en los bloqueos, lo que la convierten en defensa casi individual en algunos momentos. Con esto intentan causar algo de caos en el ataque rival, pero descuidan las esquinas que es donde se les puede hacer daño. A veces se anticipan tanto en el cambio que se produce cierto descontrol en la defensa. Es importante que el Río Breogán lea bien estos momentos. También pueden hacer una zona 2-3. Lo hicieron ante el Básquet Coruña aunque estos les hicieron daño en el rebote y en el poste bajo.

6. Cambios y ayudas

Si están en defensa individual, su tres y su cuatro hacen cambio automático. También lo hacen entre sus jugadores de perímetro y, ante cualquier problema en la defensa, hacen cambio. Ante bloqueos directos normalmente Mendiola y Cvetinovic están hundidos, entonces sus otros pívots pueden saltar agresivo al dos y recuperar. Cuando tienen determinados quintetos no tienen ningún problema en cambiar porque casi todos sus jugadores son rápidos, fuertes y móviles.

7. Poste bajo

En la defensa al poste bajo pueden hace 2X1 con el pequeño en el lado fuerte o lo puede hacer indistintamente el tres o el cuatro.