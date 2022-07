Un triunfo con mucha épica

Elena López, de 19 años, es una amante de las motos desde que era una niña. El pasado mes de marzo comenzó a competir en la Liga gallega de enduro y en junio consiguió ganar en Piñor (Ourense) su primera carrera, en una prueba cargada de épica hasta el último momento.

"Iba un pouco máis confiada, pero foi a proba máis dura na que participei. Non esperaba para nada gañar", explica la joven piloto. Además de la dificultad del circuito ourensano, Elena López tuvo que ver cómo las cosas se complicaban nada más comenzar la carrera. "Na primeira volta rompín o freno de adiante e como ía tan apretada de tempo non o cambiei. Acabei a carreira como puiden", comenta la sarrriana. No solo acabó la carrera, sino que consiguió el triunfo al imponerse al resto de pilotos a pesar del gran desgaste físico y mental que implicó.

Fue la tercera participación de Elena López en una prueba del campeonato gallego. En marzo participó en la carrera de Ferreira de Pantón, en la que obtuvo una tercera plaza. Después luchó por el primer puesto en Tui pero se le escapó por poco. Al fin, y de forma inesperada, logró su primer triunfo. "Foi unha satisfacción tremenda, sufrín moito", afirma. Ahora, Elena López se prepara para próximas carreras. La piloto de Sarria se entrena unos tres días por semana, ya que el estado físico es de vital importancia en esta disciplina, que compagina con el fútbol, deporte que practica en el Monteforte.

Una figura muy importante para la prometedora piloto es la de su padre, que le inculcó la pasión por el mundo de las motos desde bien pequeña. "É un referente, Se eu estou aquí é grazas a el", indica. De hecho, en las carreras es su propio padre el encargado de hacerle de asistente y mecánico. Todo queda en familia.

La progresión de Elena López sigue su curso. Tal es la mejora que muchas marcas pusieron los ojos sobre ella. Desde mayo pasó de no disponer de patrocinadores a tener siete en la actualidad, que le ayudan con todos los gastos que implica participar en la Liga gallega y mantener en buen estado su moto.

El próximo octubre, la sarriana competirá en la cuarta prueba de gallega, que se disputará en Vilagarcía de Arousa. "Intentarei gañar", dice. La competición de féminas sigue creciendo y cada vez son más pilotos las que se animan a participar. En la última prueba en Piñor fueron cuatro y para la de Vilagarcía se esperan más.

La sarriana sueña con participar en un campeonato de España de enduro. Es su mayor objetivo, pero para ello necesita ganar experiencia y entrenarse duro. Además de ser mucho más costoso a nivel económico, el nivel es más exigente. Pero vista su progresión en estos meses, no sorprendería ver a Elena López en lucha con las mejores pilotos de España en próximas fechas.