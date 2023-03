Sobreponerse a la situación en la tabla, a la dura racha de partidos sin ganar, al desacierto ofensivo, a la decepción de perder dos puntos en el descuento ante el Rácing y a las bajas para buscar un triunfo que pueda empezar a curar a un equipo demasiado maltratado en este 2023. El Lugo tratará de superar este viernes (21.00 horas) ante el Cartagena la acumulación de problemas que lo asolan en la Liga para mantener la tendencia al alza mostrada desde la llegada de Íñigo Vélez al banquillo rojiblanco.

No le bastó a los lucenses el paso adelante dado con el entrenador vitoriano para sumar los tres puntos por primera vez este año. No llegó la solidez defensiva y la solidaridad mostrada ante el Alavés y el Rácing de Santander para frenar la crisis de resultados y soñar con una remontada nunca antes vista. No fue suficiente con rozar el triunfo frente a los cántabros para dejar de acumular jornadas sin ganar —once ya en la Liga— y soñar con la posibilidad de la permanencia.

El gol de Germán en el minuto 98 fue otro bofetón en la cara de un club demasiado maltratado esta campaña. Deberá reponerse rápido el Lugo para buscar tres puntos que lo saquen del último puesto de la tabla y permitan, al menos por una semana, una alegría en el Ángel Carro.

Cartagena - CD Lugo

Deberá hacerlo con el aire fresco que ha traído la llegada de Vélez al estadio del Miño. La brisa del preparador de Vitoria puede convertirse en un pequeño viento de espalda con un triunfo frente a un Cartagena con dudas, que ha encadenado dos derrotas consecutivas. Las últimas dos semanas han puesto en cuestión la posibilidad de los aurinegros de optar al play off de ascenso y el Lugo espera que esos nervios jueguen a su favor.

Deberá hacerlo escaso de efectivos. Hasta nueve futbolistas de la primera plantilla no han entrado en la convocatoria. Sequeira, Cuéllar y El Hacen por compromisos internacionales, Juanpe por sanción y Señé, Xavi Torres, Manu Barreiro, Joselu y Bruno Pirri por distintas lesiones. Además, no contará con los canteranos Idrissa y Antonetti, también por compromisos con sus selecciones.

Tendrá que salir con casi los justos Íñigo Vélez, quien recupera a Pantic para formar en el centro de la zaga junto a Alberto y Loureiro. El serbio, recién recuperado de su rotura de fibras, se jugará el puesto con el joven Andrés Castrín si su forma no es óptima. En los laterales estarán Calavera y Andoni López. En la zaga también vuelve Zé Ricardo, aunque parece improbable que sea titular. En la medular podría repetir el trío que formó ante el Rácing de Santander y partir de inicio Carbó, Clavería y Gui Guedes. Sólo el canterano Fidalgo podría discutir la titularidad a alguno de los tres. Arriba volverán a buscar el gol Javi Avilés y Sebas Moyano, mientras Scepovic y Baena esperarán en el banquillo.