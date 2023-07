El triplete marcial de David Alonso

Pocos deportistas en España pueden presumir de ser campeones de España en tres artes marciales diferentes. El asturiano David Alonso, afincado en Lugo desde hace dos décadas, es uno de esos luchadores apasionados por la defensa personal a los que el talento les ha llevado a lograr cotas reservadas para muy pocos. Empezó su carrera en 2003 con una plata en su primer Nacional de kickboxing y desde entonces no ha hecho más que cosechar éxitos pese a los diferentes parones —algunos de casi diez años—que ha tenido que hacer por el camino.

"Soy muy cabezón, mi carrera ha ido por objetivos y hasta que no he conseguido lo que buscaba no he parado", reconoce este lucense de adopción nacido en Avilés. Y es que en 2013 regresó al kickboxing —fue monitor los años anteriores— y tan solo un año después se subió a lo más alto del cajón en Pamplona, en el campeonato de España Clase A amateur de esa disciplina. Meses después, en octubre, alzaba en su tierra el Nacional para profesionales de kickboxing. Un hito dentro de esa disciplina.

Tan bien le fue en su arte marcial favorito que su entrenador le instó a que probara suerte en Bricpol, una competición de defensa policial y personal en el que quedó subcampeón en su primer intento y campeón en el segundo. "No lo conocía muy bien, tengo el cinturón negro de defensa personal pero me divertí tanto que probé al año siguiente y logré el campeonato de España", comenta.

A los Nacionales de kickboxing y defensa policial, David Alonso sumó este año el tercer campeonato de España de una modalidad diferente: la de jiu jitsu. Alonso se entrena con el Alpha Wolf Pack Team y, en Madrid, se subió a lo más alto del podio en la categoría Masters 3 sin kimono. Un golpe de suerte le acompañó en la final —no se presentó su adversario— pero eso no resta ni un ápice de mérito a una gesta de la que muy pocos luchadores pueden presumir en este país. Un verdadero luchador.