Trashorras: "Mirar la clasificación no nos ha llevado a nada"

Roberto Trashorras no quiere saber nada de play off o de puestos de descenso. El entrenador del CD Lugo ha reconocido en la rueda de prensa de este viernes, previa al duelo ante el Barcelona B de este domingo (16.00 horas), que el hecho de "pensar en más allá, en los puntos que necesitábamos para entrar en el play off, no nos ha llevado a nada, más bien todo lo contrario, ha sido una presión para el equipo, que no ha parado de pensar en las expectativas de entrar en la zona de ascenso". Por ello, el de Rábade señaló que el "único objetivo" ahora mismo "es el partido contra el Barcelona B, rendir bien y ser capaces de dar un paso adelante para conseguir un buen resultado".

Un Barça B que el de Rábade reconoce que le ha "marcado" como futbolista y ahora como entrenador. "Me fui a La Masía con 14 años y estuve ocho en una cantera donde el estilo y la forma de jugar se marca a fuego, me lo inculcaron desde pequeño y esos mismos valores son los que intento transmitir". Para Trashorras, será un "partido especial y bonito, aunque no es en el Miniestadi donde tantas tardes jugué".

Sobre el equipo que dirige Rafa Márquez, el entrenador del Lugo apuntó que es "el mejor con balón de la categoría, porque si alguien domina y te somete, es el Barcelona B", pero que el cuadro rojiblanco intentará "tener la posesión, que nos dure la pelota lo máximo posible porque ellos con la pelota son los mejores pero sin ella sufren". En este sentido, insistió en que sus jugadores deben "interpretar, saber estar, sufrir y no volvernos locos para lograr incomodarles de alguna manera".

Aunque añadió que el Lugo no va al estadio Johan Cruyff "solo con la idea de defender, porque si eso pasa tendremos muy pocas opciones", Trashorras es consciente de que sus jugadores sufrirán fases de claro dominio azulgrana. "Nos tocará defender en bloque medio o bloque bajo", reconoció. "Pero lo haremos con intención de presionar, de robar para transitar, que es algo que hacemos bien aunque nos cueste la toma de decisiones en los últimos metros".

Sobre la toma de decisiones, recordó el último partido ante el Celta B (4-1 en Balaídos), "donde tenemos varias situaciones en las que nos cuesta dar el último pase o el último tiro, por eso creo que si estamos juntos, robamos y transitamos, podemos hacerle daño" al Barcelona B. "Y a balón parado también", puntualizó.

Trashorras también analizó la derrota ante el filial celeste y comentó que el Lugo "hizo muchas cosas bien, tuvimos el balón y generamos peligro", pero que cuando el Celta B "se pone por delante, es muy difícil, porque te abres y ahí te penalizan".

"Más allá del resultado, ante el Celta B tuvimos momentos francamente buenos", insistió el de Rábade. "Carlos Julio actuó de tercer central porque salta muy bien y consiguió que Alfon participara muy poco en la primera media hora", explicó. "Saltamos bien a la presión y ellos apenas encontraron la espalda de nuestros mediocentros, los carrileros lo hicieron bien variando sus alturas y tuvimos tres o cuatro situaciones claras, pero el 1-1 nos hace daño. Tuvimos situaciones para conseguir el 2-2, pero es verdad que el 1-3 se nos va el partido en pequeños detalles", recordó.

Preguntado por el rendimiento de Fran Mérida, fichado en este mercado de invierno, reconoció que ha tenido "altibajos" en estos meses y que "hay semanas en las que lo veo muy bien, y otras en las que no tanto". Sobre el mediapunta, comentó que, cuando entra de inicio, "no acaba de romperla pese a que tiene una tremenda capacidad para jugar al fútbol" y que saliendo del banquillo es "cuando parece que se encuentra mejor, creo que hay que darle tiempo aunque no quedan muchos partidos, pero es importante para nosotros aunque le cueste encontrar ese 100% que necesita".

Por último, Trashorras confirmó que la única baja ante el Barcelona B es la de Gorka Pérez, que se retiró en el minuto 30 del partido ante el Celta B por unas molestias musculares. Sobre el play off, hoy a 16 puntos de distancia a falta de 18 por jugarse, reconoció que está "complicado, aunque no me gusta ninguna opción, pero está muy difícil, el vestuario está dolido y fastidiado, pero no queda otra que seguir confiando e insistir, pelear, levantarse y luchar. La experiencia me dice que esto va así, que va de no tener dudas".