Trashorras no venció, pero sí convenció

"Venceréis, pero no convenceréis", es una famosa cita atribuida a Miguel de Unamuno en el marco de la guerra civil española. De su significado y su trascendencia se han escrito miles y miles de ensayos, y muchas veces se ha aplicado desde un punto de vista futbolístico para analizar a equipos que ganan sin necesidad de ofrecer una buena imagen sobre el verde. En el caso del CD Lugo de Trashorras, la frase debería sufrir una pequeña modificación a tenor de lo visto en el encuentro contra el Fuenlabrada: "Convenceréis, pero no venceréis".

Porque eso fue exactamente lo que ocurrió este domingo en el Anxo Carro. El Lugo, con su tercer entrenador de la temporada sobre el banquillo, recibió en su campo a un Fuenlabrada que llegada herido y con ganas de enderezar su mala dinámica. El equipo madrileño completó una buena primera parte en la que se estrelló contra Lucas Díaz, pero fue sometido por el Lugo tras el descanso. Algo inédito en esta temporada.

Es la primera vez que el Lugo encierra en el Anxo Carro a un rival. Hace mucho tiempo que la afición del Lugo no presenciaba una actuación de su equipo como la que protagonizó en la última media hora del pasado domingo contra el Fuenlabrada. El equipo de Carlos Martínez sobrevivió a un asedio ofensivo como pocas veces se ha visto en la categoría, y obligó a Belman a actuar hasta en doce ocasiones para evitar lo que mereció ser un triunfo albivermello.

Corregidos los desajustes que permitieron atacar al Fuenlabrada en el primer tiempo, el Lugo se activó tras el paso por vestuarios y desató su mejor versión de la temporada. Con Fran Mérida sobre el campo, Quintana y Jozabed desplazados y los laterales actuando como extremos, el Lugo obligó al cuadro madrileño a dar cuatro paso atrás y achicar un balón tras otro durante 40 minuto.

Mario da Costa simbolizó como nadie el actual momento del equipo rojiblanco. El extremo llegado en el mercado de invierno lanzó movimientos de mucha calidad en el costado derecho y tuvo en sus botas dos mano a mano que pudieron y debieron significar el triunfo de su equipo. Sin embargo, se estrelló contra Belman, tal y como le ocurrió este domingo a Ledesma, a Quintana, a Antonetti, a Aranda y a Jozabed. El portero del Fuenlabrada completó su mejor actuación del curso y, sumado a la falta de puntería lucense, un mal común de esta campaña, alejó al Lugo de un triunfo que mereció como pocas veces.

Sin embargo, las sensaciones sobre el terreno de juego fueron positivas. La afición abandonó el campo con buen sabor de boca, los futbolistas disfrutaron sobre el verde y Roberto Trashorras acabó "contento" con el juego de su equipo —no tanto con el resultado—. Brotes verdes para un equipo que necesita buenas noticias con urgencia y que se apoyará en su buena imagen para intentar dar la sorpresa el domingo en Riazor.

"Conozco bien a Trashorras y su idea me gusta y me permite estar muy cómodo en el campo», comentó Jozabed tras el empate ante el Fuenlabrada. Y es que ya lo decía Unamuno: «El que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él"