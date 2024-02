Trashorras: "Riazor es el mejor escenario para jugar bien y ganar"

¿Existe un banquillo ahora mismo más complicado que el del Lugo?

Todos lo son. El fútbol es así y tienes que vivir con ello. Si me quiero dedicar a esto sé perfectamente cómo van las cosas, el Lugo tiene esa peculiaridad de que ha tenido bastantes entrenadores en los últimos años, pero también pasa en otros equipos. Lo llevo con naturalidad, sabiendo que este trabajo es así y no le doy mayor importancia.

Cuando llega al club en Navidad, ¿tenía en mente que esto podía ocurrir?

Cuando entro al juvenil B hace tres años mi objetivo no es quedarme en formación. Parto de la formación porque creo que es bueno para mí pero con el objetivo de subir categorías y llegar al primer equipo. Si estás en el filial, la idea de llegar es más cercana. No te voy a mentir, siempre he pensado que podía llegar el momento. En el filial te centras en hacer las cosas bien pero lógicamente con la idea de a ver si algún día llega la oportunidad. En Navidad estaba con la misma idea, en hacerlo bien con el filial porque sabía que si eso pasa, tienes más opciones. Sabía que la oportunidad podía llegar, el club me planteó la posibilidad de aceptar el reto y lo acepté a la primera. Estoy convencido de que va a salir bien y más viendo el partido contra el Fuenlabrada.

Cuando un entrenador llega al Lugo, ¿es consciente de la tremenda inestabilidad que hay en el banquillo?

No lo he pensado. No he entrado pensando que si no gano tres partidos me echan. No pienso en eso. Acepto el reto con la intención de centrarme en el día a día. Lo otro es una pérdida de tiempo porque no lo puedo controlar. Lo que puedo controlar es, con mis ideas, que el equipo funcione lo mejor posible y devolver al equipo donde tiene que estar. En lo otro no pienso ni un minuto, no sé si estaré un año, cinco o un mes. Tengo que recuperar la mejor versión de los jugadores, y en eso me centro.

Es de Rábade, de Lugo. Tiene conexión con la afición. ¿Entiende que su paciencia esté bajo mínimos?

Es normal. Cuando bajas de categoría es normal. Cada uno tiene el derecho de tener la paciencia y la confianza que crea oportuno. Al final es normal que si piensas que tu equipo tiene que estar en Segunda y viene de bajar, estés cabreado. ¿Qué tenemos que hacer? Que confíen en nosotros de nuevo, y la mejor manera es que les guste lo que vean. Ser un cuerpo técnico de Lugo, venir de la casa, creo que ayuda porque tenemos un arraigo con el club que otros no tienen. Pero hay que demostrarles que pueden confiar, y la manera es que vayan al campo y vean un equipo como el otro día, un equipo que se vacía, que es valiente, que va a por el partido y que va a ganar. El resultado no lo puedes controlar, pero si jugamos como el otro día, estoy seguro de que recuperaremos la confianza de los que la han perdido y sumaremos a más gente incluso.

¿Cómo ha visto a los jugadores en la primera semana? ¿Siguen estando receptivos?

Los he visto receptivos, muy capacitados e ilusionados. Me lo transmiten no solo hablando con ellos, lo demuestran en los entrenamientos. La puesta en escena el otro día fue espectacular, se vio un cambio muy grande en muy poco tiempo. Nadie hace magia, pero se han visto muchas cosas positivas, el equipo ha visto que es el camino. En esta situación no nos vale ganar un partido, empatar otro y perder otro. Tenemos un déficit grande de puntos, tenemos que ganar muchos partidos para meternos arriba. Y los partidos no se ganan por casualidad, tienes que merecerlos ganar y para eso hay que ser mejor que tu rival. En eso estamos, el resultado es importante, sí, todos queremos ganar, pero no de cualquier manera, hay que hacerlo de una manera que nos permita ganar cinco o seis partidos.

Ante el Fuenlabrada se hicieron muchas cosas bien, pero ¿qué es lo que menos le gustó?

Me gustó casi todo. Nos quedamos con la segunda parte, pero he visto el partido varias veces repetido y en la primera parte hay muchas cosas buenas. Tenemos control, creamos cuatro o cinco situaciones muy claras, jugamos mucho en campo contrario, pero es verdad que hay un desajuste donde ellos nos generan cuatro ocasiones y es ahí donde está la mejora. No conceder esas situaciones, pero los rivales juegan y es normal. Hay que mejorar la presión, la vuelta en la segunda jugada que nos pillaron alguna vez, pero en líneas generales muy contento por cómo se hicieron las cosas.

El equipo aprovechó muy bien las basculaciones del Fuenlabrada para atacar el lado débil.

Lo teníamos hablado, el Fuenlabrada es un equipo que aprieta muy arriba, pero vieron que no era posible robarnos el balón. Eso tiene mucho mérito, porque en el minuto diez ya estaban en bloque bajo. Sabíamos que teníamos que circular muy rápido el balón, meter mucha gente en un lado, tener apoyos cerca para hacer el giro, que a ellos les costaba en la basculación. Y los intervalos entre lateral y central, ellos sufrieron mucho ahí y nosotros metimos muchos balones dentro con Ojeda, a Jozabed, Da Costa y Quintana. Situaciones de jugar por fuera para luego jugar por dentro. Pero también jugamos por fuera porque en la segunda parte se cerraron mucho más y necesitamos a Carlos Julio y Johaneko en posiciones de extremo y tuvimos situaciones muy claras dentro del área. Creo que lo interpretaron muy bien y estoy contento por ello.

Uno de los problemas que tiene el equipo es la falta de gol. ¿Qué le dice un entrenador a sus delanteros cuando esto sucede?

Que marquen goles (risas). Pero es verdad que no es una cosa solo de los delanteros, los centrales no han marcado goles y tienen que hacerlo en situaciones de balón parado. El bagaje es muy corto, no puede ser. Viendo partidos del Lugo antes, no se generaba tanto como para exigirles muchos goles. El camino tiene que ser primero generar, tenemos jugadores con mucho gol, que han hecho goles toda su vida y no se les ha olvidado, pero es verdad que hay que generar como el día del Fuenlabrada. Habrá días en los que no podamos tener tantas ocasiones, pero la idea tiene ser esa, ser muy pesados en eso. Y a partir de ahí, si generamos mucho, van a entrar porque tenemos gente de talento para meterlas.

Para colmo, segundo partido en Riazor contra un Deportivo que llega como un tiro.

Para colmo... no lo veo así. Creo que es el partido idóneo para el Lugo. Vamos a un campo espectacular, a reventar de gente, el equipo más en forma de la categoría... no hay mejor escenario. Es lo que le voy a decir a mis jugadores. No hay mejor escenario para hacer un buen partido y ganar. No lo hay. Si hay un partido que el jugador quiere jugar, es este. Respetamos mucho al Dépor, y a sus jugadores, pero ellos a nosotros también. Somos el Club Deportivo Lugo. Venimos de estar once años en Segunda División. Vamos sin complejos, con personalidad, valentía. Y más con la situación en la que estamos en la clasificación. Tenemos que hacer lo mismo que contra el Fuenlabrada, da igual el estadio y los jugadores. Luego ganaremos, empataremos o perderemos, pero la idea tiene que ser esa. Ser un equipo valiente, tener personalidad e intentar que el Dépor no esté cómodo. Si les das tiempo, te metes atrás y les dejas atacar, vas a pasar una mala tarde. No quiero pasarla. Quiero que mi equipo consiga que el que tenga una mala tarde sea el Dépor. ¿Lo conseguiremos? Vamos a intentarlo, tenemos jugadores de mucho talento para jugar este tipo de partidos. Hay que dar un paso adelante y demostrarlo.

Hay quien opina que en estas categorías penaliza intentar jugar bien.

Son opiniones. Se puede jugar al fútbol en cualquier categoría. El que mejor juega a lo largo de una temporada es el que más partidos gana. Jugar bien no solo es atacar, es presionar bien, defender bien, ser un equipo compacto, saber sufrir. Al final el que más genera, tiene más opciones de ganar. Si el partido del otro día, de 14 partidos, en 12 de ellos las opciones de ganar se multiplican. Es objetivo, si generas más, si tienes más el balón, si ellos generan menos, tienes más opciones de ganar. En cualquier categoría.

Trashorras. XESÚS PONTE

¿Va a tener un once fijo o se adaptará a los rivales?

Todos tienen su momento, y más con el nivel que tengo en esta plantilla. Da igual que juegue uno que otro. Necesitamos a todos. Dependerá de los entrenamientos y de los rivales, hay mucha igualdad, el nivel es muy alto. La idea es contar con todos, todos tienen que estar enchufados.

Se van a desplazar casi 1.000 aficionados del Lugo a Riazor. ¿Qué mensaje les envía y qué pueden esperar?

El primer mensaje es agradecimiento por venir a apoyarnos, por empujarnos y darnos aliento porque lo necesitamos. Vamos con la idea de ser un equipo valiente, que no va a especular, lógicamente sufriremos porque es Riazor, pero somos el Club Deportivo Lugo. El rival está mejor ahora mismo, si es mejor o no lo veremos el domingo. Quiero competir y que la gente se siente orgullosa de nosotros.

Carrera como futbolista

¿Qué entrenador le marcó en su carrera como futbolista?

Es verdad que me marcó mucho la época que estuve en La Masía. Cuando llegué era Cruyff quien entrenaba al primer equipo y cuando hice las pruebas era quien dirigía un poco todo, él y Rexach. La idea que estaba implantada allí me marcó mucho. También Quique Costas, Paco Herrera, Eusebio en el Celta, Paco Jémez y Michel en el Rayo... entrenadores muy de tener el balón. Y el haber estado tantos años en La Masía con un estilo tan concreto, me marcó.

Es verdad que todos los entrenadores tienen un perfil muy similar.

Me marcaron mucho. Tuve otros entrenadores que no fueron de ese ideal y también saqué cosas buenas de ellos a nivel defensivo, transiciones. Es una idea muy marcada y es la que a mí me gusta, pero hay matices y he aprendido de otros entrenadores diferentes.

¿Qué tal se llevaba con las estrellas? ¿Algún vestuario complicado?

Tuve suerte, porque nos trataban muy bien a la gente que veníamos de la cantera, había mucho respeto. A veces piensas que hay más distancia o no van a ser tan cercanos, y al contrario. Guardiola, Rivaldo, Puyol, Xavi... gente que llevaba mucho tiempo allí me ayudaron muchísimo, fueron muy cercanos. En la cantera del Madrid también, entrené con los galácticos y eran más cercanos de lo que la gente podía pensar. Siempre buenas caras y nunca tuve experiencias malas. Puedo hablar muy bien de gente como Rivaldo, Luis Enrique, Puyol... mantengo contacto con mucho de ellos porque me hacían las cosas muy fáciles.

Ha estado en el Barcelona y el Real Madrid. Le llamaron los dos grandes de este país.

Te marca porque estás en las dos canteras más importantes de España y de Europa. Cada una con su forma de entender el fútbol, adquieres conceptos y experiencias, aprendes muchísimo con los mejores. Cómo entrenan, el profesionalismo que tienen, cómo se cuidan, como los entrenadores gestionan los vestuarios. Opino que los que hemos estado ahí partimos con algo de ventaja, porque conocemos lo que piensa el jugador en estos momentos porque los hemos vivido. Y es bueno usar esa experiencia para llegar mejor al jugador.

Cuando era futbolista, ¿cómo afrontaba los cambios de entrenador?

Al final un cambio de entrenador no es sencillo ni para el club ni para los jugadores. Somos personas y tienes que contratar a uno, despedir a otro. Los jugadores se adaptan a una situación y de repente cambia todo. No es fácil, pero en el fútbol pasa y pasará. El futbolista trata de evadirse y centrarse en lo que quiere el entrenador, de estar cohesionado con el grupo porque el bien del entrenador es el bien del equipo. El jugador al final es un poco egoísta, pero piensas en ti, 'ahora viene nuevo entrenador, vamos a sumar entre todos' porque el objetivo grupal repercute en el individual.

Suele particIpar en partidos del Barça Legends.

Llevo cuatro años. Cuando estaba en el juvenil con el Polvorín, cuando podía viajaba con el Barça Legends, es una iniciativa benéfica en la que viajas por todo el mundo, juegas con leyendas, se reúnen jugadores de otras épocas como Puyol, Ronaldinho, gente del Dream Team, más recientes como Saviola, Bojan, Rivaldo. Una experiencia súper bonita, estadios llenos y jugar contra otras leyendas.