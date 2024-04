Trashorras: "El penalti a Aranda es clarísimo"

El entrenador del Club Deportivo Lugo, Roberto Trashorras, ve "penalti clarísimo" en el derribo de Olmedo a Aranda en los minutos finales del partido que ayer se disputó en el estadio Johan Cruyff. "Me dicen que es un penalti clarísimo, no reclamé porque la última vez que lo hice me sancionaron con dos partidos en León, pero es penalti y me llama la atención que solo llevemos uno a favor en toda la temporada", lamentó el de Rábade, visiblemente enfadado con la actuación arbitral.

"No quiero poner excusas, hemos hecho un buen partido pero ya son muchas decisiones puntuales en cada partido que nos penalizan, solo pedimos que nos den lo que es", comentó el técnico.

Sobre la actuación de su equipo, Trashorras se mostró "contento más allá del resultado" por lo que consideró "un muy buen partido" de su equipo. "Cuento con los dedos de una mano las ocasiones del Barcelona B, un rival que te somete pero contra el que hemos interpretado muy bien las situaciones cerrando pasillos con buenas ayudas y teniendo el balón por momentos", apuntó. "Lástima la situación del gol", continuó sobre la jugada de Andrés Castrín.

"Creo que debimos saltar mejor a la presión en esa acción, pero es lo que hay". Preguntado por qué le faltó a su equipo para puntuar en el Johan Cruyff, el de Rábade señaló que "meter las que hemos generado, recuerdo una de Ledesma, varios tiros de fuera del área, varios centros claros, una de Fuentes al final del partido... nos ha faltado acabar alguna situación de peligro pero el equipo lo ha hecho bien, hemos apretado bien y obligado al Barça B a jugar en largo, pero el resultado no nos acompaña", lamentó.

En este sentido, el entrenador del Lugo manifestó que su equipo "sigue en clara mejoría", al ser preguntado por la goleada del pasado fin de semana contra el Celta B (4-1). "Hicimos muy buen partido en Vigo, pero allí nos costó más estando por detrás en el marcador porque el Celta B es más vertical que el Barcelona B y eso nos penalizó. Hoy (por ayer) veníamos con ilusión de sacar un buen resultado, y creo que por méritos lo hemos merecido pero solo nos queda seguir trabajando y esperar esa victoria que se nos resiste en las últimas semanas", concluyó el preparador lucense.