Trashorras: "Nos hundimos después de la media hora"

Roberto Trashorras lamentó tras el partido la acción del primer gol del Celta B, que cambió el devenir de un choque en el que la moneda volvió a caer del lado de la cruz. "Es la primera vez que nos pasa en salida de balón. Nos ha hecho daño el gol antes del descanso en un error individual dentro de nuestra filosofía de juego. No hemos escogido el momento del partido ni lo que requería esa jugada. Hemos hecho treinta o treinta y cinco minutos muy buenos, siguiendo el guion planificado. Les hemos apretado y dificultado la salida de balón".

Un buen inicio que, en palabras de Trashorras, no encontró continuidad después de recibir el mazazo de Alfon al borde del intermedio. "En la segunda parte hemos salido bien, con una opción de César Morgado muy clara para ponernos 1-2. Después ya nos hacen el segundo gol y necesitamos ir arriba, lo que ante un equipo con gente tan rápida y con tanto talento nos podía penalizar en cualquier jugada. El 3-1 nos llega en otro error individual en salida de balón y a partir de ahí estamos demasiado expuestos", aclaró.

El entrenador de Rábade justificó la diferente imagen mostrada por sus jugadores en Balaídos. "El irnos al descanso con 0-1 era un plus para el equipo. Ellos se van con la euforia de remontar y nosotros con el bajón del empate. Con un equipo así cuando te pones por detrás en el marcador te expones demasiado. Es un equipo que llevan mucho tiempo jugando juntos y con espacios son muy peligrosos", matizó.

Cuestionado por la modificación en su esquema de inicio, el preparador del cuadro rojiblanco explicó. "Hemos intentado igualar su sistema con Carlos Julio tratando de frenar a Alfon, que es su jugador más diferencial. Lo hicimos bien en la primera mitad, hasta que nos hundimos demasiado después de la media hora inicial".

Por otro lado, el técnico del cuadro lucense no dudo en afrontar el inminente peligro que puede amenazar al Lugo de continuar en la misma tónica en la parte final de la temporada de la que restan únicamente seis jornadas. "Correr riesgo depende de lo que hagamos y de cómo reaccionemos. Mirar para arriba ya no es posible y ahora hay que sumar para alejarnos de abajo. Nosotros nos hemos metido en esto y nosotros tenemos que salir de ello. En una competición tan larga los méritos te hacen estar en un sitio o en otro. Sigo convencido de que si hacemos lo mismo que en los primeros 30 minutos no tendremos problemas", dijo Trashorras.