Trashorras, tras el empate ante el Fuenlabrada: "Si jugamos así, llegarán los triunfos"

Satisfecho con la actuación del equipo pero con sabor agridulce por no rematar la faena. Así se mostró Roberto Trashorras en la primera rueda de prensa postpartido desde que Tino Saqués le designara entrenador del primer equipo el pasado lunes, tras el empate ante el Fuenlabrada. El rabadense mandó un mensaje claro y fue optimista de cara a los siguientes retos que afronta su equipo. "Si somos capaces de jugar así, como en la segunda parte, estoy seguro de que vamos a ganar muchos partidos esta temporada, porque es lógico, el resultado es una consecuencia de lo que pasa y tras el descanso hemos sometido al Fuenlabrada, algo que no he visto en Primera RFEF".

El técnico del Lugo recordó que ha visto "muchos partidos" esta temporada y que en "ninguno" había visto un equipo "tan superior a su rival" como lo fue el Lugo tras el intermedio. "No veo equipos que sometan tanto a su rival como lo hemos hecho nosotros, la presión tras pérdida ha sido espectacular y no hemos parado de generar ocasiones, pero tampoco hemos conseguido convertirlas en gol", lamentó.

"El punto no nos gusta y estamos fastidiados por ello, pero viendo el partido que hemos hecho creo que se han visto cosas muy buenas", continuó Trashorras. "Hemos sometido al Fuenlabrada, que ha planteado un bloque muy bajo, hemos tenido dos mano a mano, los laterales han llegado a línea de fondo siete veces, la defensa saca tres balones casi bajo palos, el portero interviene en 12 ocasiones...es verdad que en la primera parte ellos tienen una buena fase y nos desajustamos, pero lo corregimos bien en el descanso y merecimos mucho más", analizó.

Preguntado por los seis entrenamientos y lo rápido que sus jugadores han entendido sus planteamientos, el de Rábade aseguró estar "contento, porque creo que lo han entendido bien y porque creo que debimos ganar el partido, pero muchas veces no lo consigues por pequeños detalles". Trashorras insistió en que "si te basas en lo que hemos generado, la intención del equipo, en seis sesiones hemos conseguido que entiendan lo que queremos y por eso les he felicitado porque el partido ha sido muy bueno".

Encuentro ante el Deportivo: "Necesitamos ganar"

Sobre el Deportivo-CD Lugo de la próxima semana, Trashorras apuntó que su equipo va "sin complejos, como siempre" y que va a Riazor "a ganar, porque lo necesitamos y no podemos especular, necesitamos ganar, ganar y ganar".

En relación a su estreno en el banquillo del primer equipo, reconoció que se sintió "a gusto porque veía que el equipo ha interpretado bien lo que pedíamos, pero reprimido porque el gol no llegaba".

"Me gustaría enganchar a la gente, tenemos mucho margen de mejora pero el equipo ha jugado bien y puede jugar mucho mejor. Llegarán los resultados", añadió el de Rábade, que destacó el trabajo de Fran Mérida en la segunda parte. "Nos da control, queríamos meter el balón a un lado porque a ellos les costaba girar y le hemos hecho mucho daño al Fuenlabrada de esa manera".