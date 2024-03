Trashorras: "Hacer algo así es muy complicado"

El entrenador del Lugo, Roberto Trashorras, quiso felicitar a sus jugadores por la remontada ante el Sestao River y aseguró que lograr algo así, "con un campo en contra después del 0-3 es algo muy complicado, el Sestao nos dio una buena leche, la gente estaba enfadada, había un ambiente raro en el campo, y se han repuesto, le han dado la vuelta y han ganado el partido. Tiene muchísimo mérito y estamos muy contentos porque nos tiene que reforzar".

Inmediatamente de celebrar el triunfo, el de Rábade recordó que en la primera media hora de partido, el Sestao pudo sentenciarlo con tres goles. "No me gustó nada la primera media hora, fue muy mala, nos faltó ritmo defensivo y es algo que avisé el viernes en la previa, que el Sestao te podía hacer daño y de hecho meten las tres primeras que tienen", lamentó.

"No estábamos bien, estábamos mal posicionados y ellos encontraban bien la espalda de nuestros interiores", explicó. "El Sestao metía los extremos por dentro, aprovechaba las subidas de Carlos Julio y ahí nos faltó intensidad. Además no tuvimos el control de la pelota", añadió el entrenador del Lugo.

"Todo empieza a cambiar cuando metemos a Quintana por dentro, ahí ganamos energía y generamos dos o tres situaciones antes del gol de Mario da Costa", continuó Trashorras.

