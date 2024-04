Trashorras: "Me equivoqué en la expulsión contra la Cultural"

El entrenador del CD Lugo, Roberto Trashorras, no se sentará en el banquillo este fin de semana en el Anxo Carro ante el Tarazona ni lo hará en la próxima jornada a domicilio contra el Celta B. El de Rábade ha sido sancionado con dos partidos por sus críticas al arbitraje tras la derrota en el Reino de León ante la Cultural Leonesa. "Me equivoqué, no podemos protestar así al final del partido. Sabéis que vivo esto con mucha pasión y ese dolor a veces te lleva a cometer errores", reconoció el entrenador del Lugo en la rueda de prensa de este viernes.

"A veces uno no valora las consecuencias de sus actos, reaccioné así y me equivoqué", continuó Trashorras. "No conseguí nada y no me puedo sentar en el banquillo contra el Tarazona, pero mi cuerpo técnico habla mi mismo lenguaje y tengo máxima confianza en Antón y Fran", dijo sobre el cuerpo técnico que le sucederá en el banquillo este domingo.

Sin embargo, restó peso a su ausencia explicando que "el grueso del trabajo se hace durante la semana, el domingo quizá es el momento en el que el entrenador tiene menos incidencia".

Enfrente, un Tarazona que para el de Rábade, "es un rival muy complicado por su alto ritmo defensivo, porque aprieta con mucha gente y porque transita muy bien", explicó sobre el equipo que dirige Molo Casas. "Es un rival preparado para competir con esta presión y en esta tesitura", añadió. "Van a competir, van hacia arriba y saben complicar las cosas, tenemos que ser muy generosos en el esfuerzo y estar muy activos en todo momento", comentó sobre cómo debe afrontar su equipo el partido.

Por ello, pidió a sus jugadores "salir con hambre, con amor propio, con la sensación de ese daño que tenemos dentro" para poder sumar un triunfo ante el equipo aragonés. "Las cosas irán bien si conseguimos mantener esta actitud en el terreno de juego", apuntó Trashorras.

Para el de Rábade, el de este domingo es "uno de los partidos más importantes de la temporada, si no el más importante" porque marcará "las posibles opciones que tengamos, es un partido crucial" y prometió un "CD Lugo con orgullo, intensidad y hambre".

El técnico aseguró que su equipo "está haciendo muy bien las cosas, más de lo que los puntos reflejan" y confirmó que tiene "claro" quién será el sustituto en el centro del campo de Jozabed, que se pierde el encuentro por acumulación de tarjetas. "Lo hemos decidido ya y quien salga lo hará muy bien".

Con todo, Trashorras ve "preparado" a su equipo para afrontar el partido ante el Tarazona. "Están listos para luchar por cualquier objetivo que tengan por delante, solo cabe ganar este domingo y después ya se verá, los he visto muy concienciados y en la mejor semana de trabajo".

Preguntado por el mal rendimiento del Lugo ante los equipos de la zona alta, el rabadense reconoció que "no se han hecho bien las cosas" pero que existe "una oportunidad para cambiarlo" y el "foco" ahora mismo "está el Tarazona porque no nos puede pasar lo del último partido en casa" (en referencia a la remontada ante un Sestao River que se puso 0-3 en el marcador en la primera parte).

"Buscaremos la actitud, la reacción desde el principio del partido. No podemos jugar siempre a la épica, si estamos bien, estoy seguro de que podemos ganar al Tarazona", continuó el entrenador del Lugo, que se siente "respaldado" por el club "en mi propuesta, porque todo lleva un proceso y un tiempo y a todos nos hubiera gustado ver mejores resultados, pero la evolución del juego está ahí y nos falta un pasito para ganar".